告別動盪2025 全球迎接嶄新2026

澳洲第一大城兩週前才經歷恐攻，展現浴火重生的氣勢，12分鐘跨年煙火不打折扣，跨年夜11點的1分鐘默哀，民眾以燭光和手機燈海，向15名恐攻罹難者致意；11月底的宏福苑大火，讓香港跨年秀罕見縮減規模，取消維多利亞港煙火在中環舉辦演唱會及燈光秀，八座地標建築外牆，變身成巨型倒數時鐘。

以防範風險為由 中國跨年活動喊卡

中國今年取消多個城市的跨年活動，從西安、天津到上海外灘，燈光秀、倒數儀式及煙火表演全面喊卡，官方的理由是「防範風險」。

阿聯62分鐘煙火 打破金氏世界紀錄

阿聯首都阿布達比煙火秀，以總長62分鐘成為全球最久的馬拉松式煙火，打破5項金氏世界紀錄，展現產油國家的雄厚財力。

適逢美國建國250週年 時報廣場水晶球史上最大

今年適逢美國建國250週年，時報廣場水晶球跨年倒數，不但採用歷年最大的水晶球，現場還傾瀉象徵美國國旗的紅白藍三色綵紙。

廣告 廣告

責任編輯／李家成

更多台視新聞網報導

瑞士跨年酒吧大火釀40死 過半數為青少年、罹難者名單未列台灣人

9億舞台！蔡依林搬巨型金豬「大撒幣」 曝加場機會：有空檔就衝來唱

疑香檳上仙女棒引燃天花板 瑞士酒吧跨年爆炸釀至少40死、110傷