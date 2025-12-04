告別卡關感的日常小暖招！茗京萃嚴選「代謝黑豆水」陪久坐族找回輕爽節奏

12 月濕冷一到，許多 25–45 歲的女性上班族開始有同樣的感覺，身上像多了「厚重感」、整體循環變慢、一天坐下來覺得卡卡的。特別是久坐、久站、運動量少的族群，最能感受濕冷的威力，好像被一層悶悶的重量包住。

茗京萃觀察到現代人每到冬天就會出現這種季節性的倦怠，因此以五行與節氣概念為靈感，將傳統漢方思維轉成日常也能輕鬆喝的暖飲。其中冬季熱銷的 「代謝黑豆水」正是許多上班族用來取代含糖飲的順暢小幫手。

冬天特別容易「代謝卡關」？久坐族更要日常調整從一杯熱飲開始

在濕寒加劇的季節，許多上班族因長時間久坐或久站，加上運動量不足，因此生活保養也能從「讓身體暖起來」與「維持順暢」著手。

藉此，茗京萃「漢方調理專家 陳慧娟」陳姐憑藉豐富的漢方調理經驗指出，冬季對應五行中的「水」，重點在於「流動」，強調應著重於溫和調理。「代謝黑豆水」正是茗京萃為了解決「代謝卡關」所開發的循環飲，能透過天然草本成分，協助久坐族提升新陳代謝，維持一整天的順暢步調。

「代謝黑豆水」3大漢方成分，專為久坐族打造的「暖流小助手」

採用無負擔的天然草本配方，喝起來順滑且帶有自然回甘甜，是冬季辦公室最愛的常備茶飲。三大核心成分與作用如下：

青仁黑豆 (核心)：

1.依循古籍記載，黑豆向來被視為清爽、平衡的特性。

2.茗京萃選用青仁黑豆，以低溫烘炒的方式呈現最原始的豆香，風味溫潤、不躁不膩，是許多人冬天日常飲用的基礎草本。

3.青仁黑豆本身富含多酚元素，是許多上班族想維持輕鬆節奏時會選擇的輕飲食材。

牛蒡 (順暢)：

含有天然膳食纖維（菊苣纖維），對於久坐、外食多重口味的上班族而言，能有效維持消化道機能，使排便順暢，是提升「清爽感」的重要關鍵食材。

甘草 (平衡)：

1.能自然提升風味，使整體茶湯更圓潤、柔和順口。

2.在草本組方中常用作「調和」食材，讓整體喝起來更穩定、清爽，是取代含糖飲料的溫和選擇。

茗京萃如何看待冬季調理？從黑豆水看漢方的養生哲學

如果把冬季比作流速放慢的水流，一杯熱熱的黑豆水便像一股細緻暖流，替自己狀態加溫，讓生活節奏重新滑順起來。茗京萃的漢方茶飲皆無咖啡因，不喝咖啡的人也能安心飲用。除了草本茶飲，冬季也建議多補充溫水，讓身體保持流動感，調整日常狀態。

在這個濕冷的年末，一杯溫和、天然無負擔的 「代謝黑豆水」，正是許多久坐上班族用來找回輕快感的小儀式。輕輕啜飲，就能把沉重感輕鬆放下，迎接更順暢、舒服的生活節奏。

