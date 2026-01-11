告別厚外套 這天高溫有機會飆28度！下波冷空氣時間曝

週一即將迎來好天氣。（示意圖／東森新聞）





日前寒流抵台，全台明顯降溫，天氣粉專「天氣風險」分析師廖于霆指出，明（12日）起將會逐步回溫，整體天氣轉為穩定、偏暖，最高氣溫可達28度。

廖于霆表示，今天白天北部、東北部高溫約16-17度，中部18-20度，南部及東南部約20-23度，體感不至於嚴寒；入夜後低溫明顯，北部、東北部約10-13度，中南部與東南部約12-16度，夜晚仍需注意保暖。

冷空氣減弱 最高溫達28度

廖于霆指出，從週一開始北方冷空氣減弱，白天各地高溫可回升至20度以上，夜間低溫也較這幾天回升，北部、東北部約13-14度，其餘地區約14-17度。依預測，未來一週高溫將以「每天約上升1度」的幅度回暖，至週五各地高溫可達24-28度；下一波冷空氣預計週六報到，但強度不強，可能僅為一般東北季風。

降雨方面，廖于霆指出，未來一週台灣附近水氣偏少，天氣大致穩定，僅東南部雲量稍多，其餘地區多為晴到多雲。下週五前陽光露臉、氣溫回升，適合安排戶外活動，但中南部仍需留意日夜溫差較大的情況。

廖于霆指出，數值模式顯示下週菲律賓東方海面持續有熱帶擾動發展訊號，但是否形成「一月颱」仍有變數，即便發展，對台灣天氣也不會造成影響。

