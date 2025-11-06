告別單一產業拖著走！台經院示警明年經濟「好的沒今年好」 預估GDP成長2.6%

台灣經濟研究院2025年11月7日舉辦「2026年景氣展望與產業趨勢研討會」。徐筱嵐攝



台灣經濟研究院今（11/7）日舉辦「2026年景氣展望與產業趨勢研討會」，院長張建一表示，今年AI產業表現一枝獨秀，全年經濟成長率上調至5.94%，展望明年由於基期墊高，加上投資趨緩，傳統產業復甦力道更明顯，將呈現「好的沒今年那麼好、壞的也不會比今年更壞」格局。他認為，明年不再由單一產業拖著走，回到「均衡成長、適度修正」節奏，預測明年全年GDP為2.6%。

台經院今日在集思交通部會議中心舉辦「2026年景氣展望與產業趨勢研討會」，由院長張建一院長率領景氣中心主任孫明德、台經院產經資料庫總監劉佩真，探索明年經濟情勢展望，並針對我國整體產業，剖析國內外經濟局勢與產業動向。

張建一指出，今年國內經濟表現亮眼，前三季成長率分別達5.45%、8.01%與7.64%，成長動能以貿易與投資為主，前三季輸出、資本形成及民間消費概估年增28.55%、6.90%與0.91%，主因在於美國關稅與中國內捲效應抑制傳產出口與汽車銷售，但美國AI投資熱潮帶動台灣設備投資與商品出口，使科技產業成為主要成長引擎。

張建一說明，全球經濟雖在2025年上半年展現韌性，但自下半年起已轉向溫和放緩。上半年成長主要受貿易提前布局與庫存調整等暫時性因素帶動，並非基本面改善，隨著相關效應消退，經濟數據轉弱、勞動市場降溫，加上關稅推升美國物價壓力，國際機構普遍預期2026年全球成長將較2025年趨緩，貿易減速尤為明顯。

張建一說明，今年全年經GDP挑戰6%，主要是AI相關產業一枝獨秀，包括半導體、AI伺服器等，加上用電需求高，使得中間設備表現不錯，出口優於預期。

他指出，根據主計總處第3季初估經濟成長為7.64%，比預估多出4個百分點，在第4季維持不變，今年經濟成長率會超過5.7%，加上補發現金，對經濟貢獻約0.3%，整體有機會突破6%，台經院上修至5.9%左右，比先前的預估高很多。

張建一提到，傳統產業受到出口景氣和中國低價傾銷的影響，如紡織、石化、鋼鐵的狀況並不會太好，傳產不是今年才差，中國政府重視「內卷」問題，希望不要企業互相殺價導致倒閉、衝擊就業和消費，若中國控制內卷，全球供應秩序會好一些，明年傳產不會比今年差，所以整體來講比較穩定。

至於AI近期傳出雜音，微軟、亞馬遜都認為有泡沫化的可能，張建一認為，「短期不會」，現在外界都在討論泡沫，反而不會泡沫，畢竟AI投資仍在，各國尚未開始建置AI中心，使用的用戶雖然多、付費較少，商業模式還需明朗，短期仍會投入資金，明年不似今年熱，一旦終端應用轉趨熱絡，如AI電腦、機器人賣得好，AI晶片需求仍強。

迎接連年高經濟成長，明年GDP是否會陷入「保2」大作戰？張建一強調，由於基期墊高，去年4.84%、今年若是6%，「每年都高不太合理」，明年如果關稅問題明朗，汽車買氣會回來，國內消費會比今年好，「好的沒今年那麼好、壞的沒今年那麼壞」，產業會比較平均，所以預估明年成長率約2.6%，比主計總處估的2.8%略低。

