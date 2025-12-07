告別噁心尿垢！她激推全聯這1款神物 婆媽驚呆：馬桶亮白如鍍膜
生活中心／王文承報導
許多人對清理馬桶感到困擾，若未定期清潔，馬桶內壁很容易累積尿垢，既難清又影響衛生。一名女子分享，自己使用全聯販售的一款清潔劑後，馬桶瞬間亮白如新，甚至形成保護膜減少污垢附著，清潔頻率從原本一週多次大幅減為一週一次，令她直呼「超驚喜」，貼文曝光後，引發網友熱議。
她推全聯1款神物 婆媽驚呆
一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，過去她最害怕的家事就是刷馬桶，明明才清潔過沒幾天就又變髒，常常清到心累。直到近期購入名為「Domestos多霸道」的清潔產品，才讓她彷彿「發現新大陸」。
她指出，這款清潔劑使用方式簡單，清潔力也相當強，噴灑後不僅能迅速去除污垢，還會在馬桶表面形成一層保護膜，使髒污不易附著，就連凹槽等難刷部位，也只需噴一下再輕刷即可乾淨。更令她驚訝的是，產品沒有刺鼻化學味，而是散發淡淡清香，清潔時不必戴口罩，一週一次即可維持馬桶潔白。
貼文曝光後，引起網友熱議，「感謝推薦！你的after真的很像被鍍膜ＸＤ真的很亮欸」、「這很好用 死角也噴得到 馬桶內側很容易藏水垢 噴完用沖的水垢就掉下來了」、「噴出來像吐痰一團一團的,清潔力普通,還是得刷一下,真心覺得不好用」、「浴室必備啊 泡泡噴下去超療癒 也不需要用力刷 方便很多～而且味道真的不化學 是淡淡的薄荷味」、「好用!! 我家也是買這個，馬桶每天都維持閃亮亮的心情就很好」。
事實上，馬桶清潔一直是不少家庭討論的常見議題，社團內也常有人分享替代方法。多名婆媽建議，若不想使用價格較高的清潔用品，可用檸檬酸溶液取代。比例為「1公升水加入40克檸檬酸」，裝入噴霧瓶對著馬桶內側噴灑，浸泡一晚後，黑垢與黃垢幾乎能完全去除，既環保又便宜。若污垢較嚴重，可增加用量；不過婆媽們也提醒，平時隨手刷馬桶才是維持潔淨的最佳方法。
