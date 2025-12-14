告別坣娜！ 丈夫薛智偉舉行追思會.曝未公開單曲

台北市 / 綜合報導

歌手坣娜因罹患肺腺癌逝世，除了震驚演藝圈，也讓不少粉絲相當心痛。今(14)日她的丈夫，選在兩人創辦的，猶太社區中心舉行追思會，以最高規格送別坣娜，除了點燃蠟燭為她祈禱祝福，也播放坣娜生前未公開的歌曲，氣氛相當感人。

已故歌手坣娜說：「只要我們在生命中，曾經擁有一場交集，那就不虛此行了。」回顧一放，片中的歌聲一下，不少人跟著潸然淚下，歌手坣娜，是許多人的青春，是許多人夢中女神。

已故歌手坣娜說：「就算錯了，也心服口服。」遺憾的是，坣娜不幸罹患肺腺癌，在今年撒手人寰，今日的追思會上，不只回顧她精采人生，更有她未公開的歌聲。

已故歌手坣娜「我的愛情片」說：「你沉默了柔情的語言，卻悲壯了我傷感的音樂。」還是那樣的溫暖，還是那樣的熟悉，坣娜用她最後的溫柔，唱了這首單曲「我的愛情片」，她優雅大方的一生，將永存眾人心中。

坣娜丈夫薛智偉說：「(坣娜)會笑的樣子，都是永遠在我的記憶裡面了。」最哀痛的莫過於她的丈夫，薛智偉選在猶太光明節第一天，以最高規格送別坣娜，在兩人創辦的猶太社區中心，親手點亮蠟燭，為坣娜送上最後祝福。

坣娜丈夫薛智偉說：「她最後一年很辛苦，她連最後聲音也沒有，話也說不出來，眼睛也看不見了，可是我們還是天天在一起，(坣娜)最後一分鐘，也是在我的手裡，也是在床上，我可以陪著她，真的是我的榮幸。」美麗倩影不再，當年說了再見，也道聲最後的珍重再見。歌手坣娜(2021.4.17)說：「不想聽你說再見。」

