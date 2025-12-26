告別塞車噩夢！ 雄獅推「保證入園」賞櫻攻略

2026年台灣櫻花季即將到來，由於明年花季與春節長假重疊，國內旅遊市場已提前引爆熱潮。根據雄獅旅遊觀察，目前的國內賞櫻行程整體銷售率已突破6成。面對高山賞櫻必經的交通管制與人潮，旅遊業者今年主打「保證入園」與「特色觀光列車」雙策略，不僅解決旅客「想看花卻搶不到位」的痛點，更結合了日式野餐、高山品茗等精緻體驗，讓傳統的賞花行程升級為充滿儀式感的深度之旅。

解決賞櫻痛點：保證入園與免煩惱停車

每逢櫻花季，武陵農場、福壽山農場等熱門景點皆會實施嚴格的交通管制，許多自駕民眾常因無法取得入園證或找不到車位而掃興，針對此現象，雄獅旅遊今年強調「跟團最輕鬆」、「免搶車位」、「免煩惱停車」三大優勢。

透過提前佈局山上有限的住宿資源，如武陵富野度假村、國民賓館等，業者確保參團旅客能直接入住農場內部。這類方案能讓旅客省去每日往返通勤的數小時車程，在清晨或傍晚避開大批遊客，悠閒慢步於3公里長的粉色櫻花海步道。目前「武陵櫻花季福壽2日」起跳價為6,699元，而針對南台灣出發的旅客，亦提供「賀歲武陵櫻花富野連泊3日」方案，滿足不同地區消費者的需求。

鐵道美學賞櫻：阿里山「福森號」與「栩悅號」

今年賞櫻的另一大看點是「保證有位的鐵道賞櫻」。雄獅獨家推出的阿里山觀光列車「福森號」與「栩悅號」，將森林鐵道與自然景觀結合，提供完全不同於巴士旅行的體驗。

福森號主打「森品茗」主題，由專業茶師在充滿檜木香氣的車廂內帶領旅客品味高山茶，在列車緩緩穿梭於櫻花林間時，感官體驗達到巔峰；栩悅號則強調大片景觀車窗，讓山櫻花、吉野櫻與八重櫻的層次美感一覽無遺，栩悅號行程還結合了台灣燈會，贈送「超級瑪利歐星燦嘉年華」小提燈，吸引親子客群注目。

儀式感升級：日式浴衣與「海風號」聯名野餐

除了單純的賞花，旅遊業正朝向「精緻化」與「體驗化」發展。業者今年與合作烘焙名店Moon Baking Studio聯手，為前往福壽山農場的旅客準備了特製的「櫻花野餐盒」，旅客可以換上日式浴衣，帶著隨團贈送的櫻花主題野餐墊，在櫻花樹下留下專屬的春日影像。

針對春節期間有祈福傳統的家庭，業者特別將賞櫻行程延伸至被譽為「全台磁場最強靈氣點」的天池進行新春祈福，此行程串聯了武陵、福壽山、清境三大農場，提供每人最高折4,000元的優惠，春季優惠價格自17,900元起。 為了進一步刺激年底前的訂單，雄獅旅遊也推出行銷獎勵措施，凡在12月31日前訂購指定櫻花行程並加入會員，即可參加總獎金10萬元的「櫻花紅包」抽獎活動，可用於折抵官網產品。