告別學生一秒升等！618年中慶iPhone 17e免兩萬

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記者李鴻典／台北報導

迎來畢業季，不少剛脫離學生身份的新鮮人正準備規劃畢業旅遊，也有人選擇在跨入職場前，先待在家中瘋狂追劇或打遊戲。無論是哪一種，手機具備持久的電量續航與拍照好看的相機，顯然都已成新生活型態的剛性需求；為應援即將踏入職場、履歷準備開掛的新鮮人，傑昇通信宣布，618年中慶檔期推出超狂折扣，自6月11日至6月14日期間，包含iPhone 17系列降價3,210元，三星Galaxy A17超殺68折，還有萬元有找的人氣機型vivo Y05等指定機型通通破盤價。

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618年中慶！傑昇通信iPhone 17e破盤大讓利。（圖／品牌業者提供）

iPhone 17e（256GB）機身輕薄、單手好掌握，活動期間最高直降2,710元，特價19,190元就能帶走； iPhone 17 Pro Max（256GB）省下3,210元，門市現貨只要41,690元，購機還免費贈送價值百元的AIRSIM國外旅遊儲值券。

vivo Y05（4GB/128GB）活動期間空機價3,690元；三星Galaxy A17（8GB/128GB），活動期間門市下殺68折只要5,790元，最適合預算有限、卻需要高效率處理多工日常的新鮮人。

三星A17傑昇通信門市下殺68折。（圖／品牌業者提供）

三星 Galaxy S26（12GB/256GB）現折5,610元，只需25,290元就能擁有；主打高顏值與極致人像美顏的OPPO Reno15 Pro門市結帳享定價74折的瘋狂優惠，等於現砍6千，只需16,990元，購機搭贈價值2,900元的原廠延長保固一年，回原廠登錄序號，再加碼送免費更換電池乙次（價值$1,200），還有機會抽中價值5萬元的歐洲雙人來回機票。

Google Pixel 10a（8GB/128GB）曜石黑，可享73折超甜優惠，11,990元就能帶走；三星Galaxy A57（12GB/256GB）年中慶打76折，只賣14,790元，購機回原廠登錄還能領取Samsung Wallet悠遊卡加值金1,000元的回饋，傑昇通信門市再加碼贈送價值100元的AI防詐達人體驗卡。

傑昇通信「618年中慶：新鮮人限定」優惠機型。（圖／品牌業者提供）

6月夏月電價正式開跑，家庭用電支出再度成為消費者關注焦點。看準節能家電需求與現代家庭對效率生活的期待，美式家電品牌Whirlpool惠而浦於華山1914文創園區舉辦「讓生活多一點美國時間」沉浸式體驗展，並同步發表年度兩大新品INTELLI-CARE第六感智能活氧洗衣塔與獨嵌兩用FITFRESH第六感智能變頻雙門對開冰箱，透過智慧科技協助消費者減少家務負擔，找回更多屬於自己的生活時間。

惠而浦首款「一體式洗衣塔」登台，OxyCare活氧除菌技術，打造「衣級有氧」新體驗。（圖／品牌業者提供）

惠而浦「讓生活多一點美國時間」沉浸式體驗展6月13日至6月14日限時快閃華山1914文化創意產業園區4B 館1F-1。活動以惠而浦獨創「家事人格測驗」為體驗起點，結合四大美式生活情境區互動闖關與新品展示，從自身生活習慣出發，探索更適合自己的居家節奏。

同級唯一1級能效雙門對開冰箱，可搭配政府家電汰舊換新及貨物稅退稅補助，最高再省下新台幣5,000元。（圖／品牌業者提供）

現場除規劃兌換限量飲品、爆米花、拍貼體驗、美式生活心願牆與主廚料理秀外，完成指定任務有機會將惠而浦Coloris 8合1 Chef主廚機26L、Coloris系列20L 2合1燒烤微波爐及Coloris系列20L電子式微波爐等人氣家電帶回家。

惠而浦「讓生活多一點美國時間」沉浸式體驗展。（圖／品牌業者提供）

嘉儀企業代理的全球智慧清潔品牌HOBOT，全新推出全球首創雙刮刀擦窗旗艦新品「玻妞雙刮刀擦窗機器人HOBOT-SP10」。採用獨家專利「Spray 噴水、Sweep 擦拭、Scrape 刮淨」 SSSTM 三步驟潔淨技術及 Dual Spray 雙側高防風噴水技術，精準覆蓋各類玻璃髒污，實現極致通透、無痕的潔淨效果；並內建4種達人清潔模式，可依玻璃髒污程度、位置與使用情境靈活切換。

玻妞雙刮刀擦窗機器人HOBOT-SP10。（圖／品牌業者提供）

「玻妞雙刮刀擦窗機器人HOBOT-SP10」即日起於嘉儀全台百貨專櫃及線上購物平台正式販售，建議售價新台幣 $13,800 元。配合嘉儀電商通路「618購物節」，6 月15日至18日將推出 HOBOT 全系列專屬優惠，正是入手智慧清潔家電的絕佳時機！

玻妞雙刮刀擦窗機器人HOBOT-SP10內建4種達人清潔模式。（圖／品牌業者提供）

Dyson宣布在台推出全新Dyson V10 Konical™雙錐無纏結吸塵器，以強勁吸力與全新進化雙錐滾刷防纏科技，帶來更高效且便利的居家清潔體驗。Dyson V10 Konical™ 搭載最高 170AW強勁吸力，結合Dyson 專利 2 Tier Radial™ 雙層多圓錐氣旋集塵科技與最高每分鐘110,000轉的 Dyson 數位馬達，可高效捕捉並分離微塵與過敏原，並維持強勁吸力不衰減的清潔表現。

Dyson V10 Konical™雙錐無纏結吸塵器。（圖／品牌業者提供）

除全新All Floor Cones™ 雙錐無纏結吸頭，Dyson V10 Konical™ 也隨附迷你電動吸頭及隙縫清潔吸頭，可靈活應對床墊、沙發、樓梯及家具縫隙等多元居家清潔需求。Dyson V10 Konical™ 雙錐無纏結吸塵器即日起於 Dyson 台灣官方網站及Dyson官方指定授權通路販售，建議售價新台幣 15,900 元。

近年來，LG電子持續透過與旅宿及多元生活建築場域的合作，讓智慧科技真正融入生活情境。從宜蘭威斯汀、台北遠東香格里拉，到德築 HA House系列，LG將科技導入不同空間樣貌，打造可親身感受的沉浸式體驗場域。透過 ThinQ® 串聯空間中的各項家電，使用者可直覺掌握與操作設備，並依自身習慣彈性調整運作模式，讓科技不再只是功能堆疊，為居住體驗帶來更自在、細膩的智慧生活感受。

LG ThinQ將家電使用情境整合於旅宿動線之中，娛樂視聽或衣物整理等需求，都能被妥善照顧。（圖／品牌業者提供）

此次，LG進一步走入更重視感官層次與環境關係的山林場域，攜手台灣資深空間設計師王中丞打造全新山林旅宿品牌「邦布BANGBU VILLA」，讓智慧科技與建築設計、自然環境相互融合，呈現不同於都會空間的智慧生活想像。

LG持續透過與旅宿及多元生活建築場域的合作，讓智慧科技真正融入生活情境。（圖／品牌業者提供）

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