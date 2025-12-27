告別尷尬ID！Google將開放更改Gmail地址

近日有消息指出，Google將開放用戶直接更改「Gmail郵件地址ID」。（示意圖／Unsplash）





很多人在註冊Google帳號時並未細想，用久了想改卻改不了，但近日有消息指出，Google將開放用戶直接更改「Gmail郵件地址ID」，告別學生時期的尷尬ID。

ID亂取變黑歷史

Google帳號人人有，但很多人第一次申請時——可能是國高中就隨手辦的——都沒特別想好郵件地址的ID要怎麼取，導致出現許多令人看了啼笑皆非的帳號，如ilovejaychou777（我愛周杰倫）、super_power_ninja（超強忍者）、Love1314等，甚至是一些「有點尷尬」的名稱像是sexybaby、littledog（小狗），或一些隨便至極的取法如heyyou、abc1234567，還有不少人直接打一串亂碼就送出，而台灣最常見的則是「英文名＋生日」或手機號碼。

然而，隨著時間過去這些「年少輕狂的過錯」會開始出現不小的困擾，最常見的例子便是職場上的使用，如寄送履歷、線上開會等，且Google帳號雖有提供自訂暱稱功能，但Gmail郵件地址的ID部分卻無法更改，讓不少人只能選擇重辦帳號。

Google開放更改郵件地址

不過近日有好消息傳出，Google將開放用戶更改「Gmail郵件地址ID」。根據《The Verge》報導，Google帳戶說明中出現一則「變更Google帳戶電子郵件地址」的公告，指出「您可以選擇將以gmail.com結尾的Google帳戶電子郵件地址，變更為同樣以gmail.com結尾的新地址」，翻譯成白話就是「可以直接更改郵件地址前半段的ID」。

此外，用戶也不用擔心改成新地址後原本的信件會收不到，因為舊地址並非失效，而是會登入在「備用電子郵件地址」，仍可正常收信，像是透過Gmail註冊的網路平台通知信、職場業務信件等，原本的資料也會保留。

Google將開放用戶更改「Gmail郵件地址ID」。（圖／翻攝自Google）

注意事項

但要注意的是，每年只能更改一次，且同一個Google帳號最多可以建立四個電子郵件地址，扣除原本的舊帳號，同個帳號最多只能更改三次。

另外，這項新功能據傳是逐步推送給用戶，目前尚未普及，Google也還未發布正式新聞稿，因此若沒看到「變更Google帳戶電子郵件地址」的功能，代表還不能使用，是否會全面開放似乎還有變數。

實際操作步驟

1. 前往Google帳戶，依序點選「個人資訊→電子郵件→Google帳戶電子郵件」。

2. 點選「變更Google帳戶電子郵件地址」，若顯示「您無法變更這個地址」則無法使用。

3. 輸入想使用的新使用者名稱。

4. 依序點按「變更電子郵件地址」接下來「是，我要變更電子郵件地址」，並按照畫面上的步驟操作。

5. 完成後，系統會顯示新的Google帳戶電子郵件地址，舊地址則會設為備用電子郵件地址。

