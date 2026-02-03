告別崎嶇難行！池上大坡池步道斥資300萬 打造安全美觀環湖綠廊

立法委員莊瑞雄、陳瑩今（3）日邀集水保署台東分署與池上鄉長林建宏，共同實地會勘大坡池步道，爭取300萬元經費啟動安全改善工程。（陳瑩辦公室提供／蔡旻妤台東傳真）

台東池上鄉的大坡池，不僅是全台著名的「池上八景」之一，更是鄉內最重要的自然生態心臟與觀光門戶，然而大坡池步道因長期受颱風與豪雨侵襲，地表土方嚴重流失，路面凹凸不平且碎石裸露，安全亮起紅燈，為解決通行隱憂，現已爭取約300萬元經費，修繕長約457公尺的受損路段進。

工程將採用碎石級配、大塊石砌排強化結構，並埋設排水管解決溢淹問題，同時搭配914平方公尺的假儉草綠美化，力求打造兼具結構安全與美觀的環湖綠廊，全面提升池上鄉的觀光形象與通行環境。

立法委員莊瑞雄、陳瑩今（3）日邀集水保署台東分署、池上鄉長林建宏等人前往現地會勘。莊瑞雄指出，大坡池步道現況因強烈水流沖刷，導致地形崎嶇，不僅影響行走舒適度，更增加民眾跌倒受傷的風險。他強調，步道改善必須「耐用且美觀」，才能真正符合鄉親生活與觀光需求。

立法委員莊瑞雄、陳瑩今（3）日邀集水保署台東分署與池上鄉長林建宏，共同實地會勘大坡池步道，爭取300萬元經費啟動安全改善工程。（陳瑩辦公室提供／蔡旻妤台東傳真）

水保署台東分署表示，改善工程除了整平土方，將投入鋼筋混凝土管強化排水，徹底解決長年溢淹與沖刷狀況。池上鄉長林建宏則提及，本次特別納入綠美化設計，未來待落羽松成林後，景色將與湖面相映，營造詩意景觀。莊瑞雄與陳瑩共同表示，將持續緊盯進度，要求如期如質完工，為池上打造優質、完善的人本步道環境。

