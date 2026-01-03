告別川普大刀關稅 Yardeni：「兩關鍵」救市

Ed Yardeni表示今年的經濟成長，將由退稅、解關稅驅動。（圖／新華社）

美國總統川普自去年上任以來，時常無預警地宣布調高關稅，之後又宣布延遲或取消。Yardeni Research總裁Ed Yardeni表示2026年的經濟成長，將由退稅、解關稅，兩股強勁的政策浪潮所驅動。

根據美聯社報導，川普政府原定於1日起，對軟墊家具徵收30%關稅，廚櫃和梳妝台的50%關稅，但川普在實施前一天簽署命令，下令這些項目維持25%關稅。川普本來表示，必須對這些家具徵收關稅以「支撐美國工業和保護國家安全」。

義大利外交部於1日表示，美國已大幅降低原定對義大利麵徵收高關稅。川普政府在2025年10月指控，義大利麵製造商以低於市價的價格在美國銷售，威脅本土製造商的競爭力，尤其是義大利麵品牌La Molisana和Garofalo。

除徵收大部分歐盟商品面臨的15%關稅，另外徵收92%關稅，總關稅額高達107%，預定1月2日實施。不過美國商務部31日宣布初步調查結果，決定將La Molisana關稅暫時減至2.26%，將Garofalo關稅暫定13.98%，剩下9個品牌則沒有單獨調查，暫時徵收9.09%關稅。

Yardeni預測，2026年的經濟成長將由兩股強勁的政策浪潮所驅動，一是大規模退稅潮有望提振家庭消費，美國工人們將在報稅季後收到「大規模退稅潮」。該法案涵蓋了針對小費收入、加班費和車貸利息的稅收抵扣，以及實際上免除許多老年人社保稅的扣除額。

二是關稅政策轉向有望緩解通膨，美國政府將利用先前設立的高關稅作為談判籌碼，通過戰略性削减關稅來平息選民對推高耐用品成本的不滿，並緩解通膨壓力。

