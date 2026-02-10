告別年菜熱量地雷 「植物系」佛跳牆提升免疫力

（中央社記者陳婕翎台北10日電）台灣民眾蔬果攝取不足，主廚顛覆年菜大魚大肉印象，推出「植物系」佛跳牆，營養師點出以菇類取代炸物，熱量是「年菜地雷」傳統佛跳牆約10%，多醣體更能增強免疫力。

衛生福利部國民健康署調查，台灣民眾6大類食物攝取不均問題嚴重，78%民眾蔬菜類攝取不足3份、89%水果類攝取不足2份、98%乳品類攝取不足1.5杯、88%堅果種子類攝取不足1份；同時有63%民眾鹽分攝取超過建議量6克，17.3%民眾糖分攝取超過總熱量10%。

國健署長沈靜芬今天出席健康年菜記者會表示，過年容易吃太多，再加上民眾蔬果長期攝取不足，偏好甜、鹹口味，「過去在兒科門診服務，許多孩子不愛吃蔬菜」；建議民眾選擇植物為主的年菜，融入蔬果，以豆類取代部分肉類，減少飽和脂肪攝取，避免加工食品，兼顧年味與健康。

國健署社區健康組長劉家秀提醒，不健康飲食是非傳染性疾病危險因子，可能造成過重、肥胖或代謝症候群，導致高血壓、第二型糖尿病、心血管疾病及腎臟疾病纏身；鼓勵民眾嘗試餐盤一半比例為蔬果，另半為全穀類主食、植物性蛋白質、堅果種子及植物油、酌量動物性蛋白質。

劉家秀說，以植物性食物為主的飲食，可減少飽和脂肪酸及高度加工食品。文獻證實，「植」感飲食有助降低慢性病風險，如心血管疾病罹患風險減16%、糖尿病罹患風險降低18%、腎臟疾病罹患風險少24%，盼民眾圍爐餐以植物為主過好年。

灃食公益飲食文化教育基金會主廚林奕成現場示範，撇步1是添加足量蔬菜和水果，巧妙運用蔬果擺盤，善用蔬果甘甜取代人工調味；撇步2為以未精製全穀雜糧取代精製主食，如米糕、八寶飯混搭糙米、紫米或燕麥。

撇步3是多使用富含植物性蛋白質的食材，台北市社區營養推廣中心營養師陳盈君說，減少牛、豬、羊、雞肉等動物性蛋白質，可減少飽和脂肪攝取，降低罹患心血管疾病風險；鼓勵以豆類替代肉類，增加蛋白質、膳食纖維、礦物質攝取，增加飽足感、有益心血管健康。

主廚10道「植」感年菜中，「仙馬蘑菇佛手齋湯」是1人份熱量僅169大卡的蔬食版佛跳牆，比傳統佛跳牆1200大卡更少負擔。林奕成分享，剛設計這道料理時，香味四溢到整個廚房都搶著試吃，濃郁口感讓其他廚師不敢相信這是蔬食。

蔬食版佛跳牆重點食材為杏鮑菇、鴻禧菇、美白菇、豆包、芋頭。陳盈君說，這道料理以高麗菜、大白菜、紅蘿蔔、芹菜、乾香菇等熬煮高湯，加入枸杞、紅棗、龍眼乾取代糖，清爽少負擔，菇類、豆包取代油炸或加工食材，菇類多醣體還能增加抵抗力。（編輯：吳素柔）1150210