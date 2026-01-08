告別式後…掛酒臉返隊遭檢舉！高雄警官「拒酒測：我有請假」下場曝

記者簡榮良／高雄報導

程序不對，儘管通了人情，還是過不了法理這關！高雄少年隊一名洪姓警官昨（7）日結束公祭後進辦公室，被同仁發現「面帶酒容紅紅的」，檢舉勤前喝酒。督察室派員要求酒測，他以已經口頭向隊長請假為由拒測；但上系統一查發現尚未完成請假程序，恐面臨記過懲處。據悉，洪警官前一晚與好友吃薑母鴨，隔天參加同仁母親公祭，皆由同仁接送，因責任心重，想消化批改公文進辦公室，未料就此記下一筆難以抹滅的黑歷史。

少年隊一名洪姓警官昨（7）日結束公祭後進辦公室，被同仁發現「面帶酒容紅紅的」，檢舉勤前喝酒。（示意圖／資料照）

據悉，2線3星洪姓警官擔任少年隊行政組長，昨天進辦公室臉頰泛紅，與平時白皙皮膚落差大，遭同仁側目檢舉勤前飲酒。督察室立刻派人到場要求酒測，他卻以已經向隊長請假為由拒絕；但督察室上系統一查，請假程序未完成，將面臨記過懲處。

少年隊長陳仁正表示，洪姓警官前一晚吃薑母鴨後身體不適，但隔天需參加同仁母親公祭，有口頭向他請假並獲准；不過，陳仁正還沒進入系統核准，洪警官就從公祭場合被同仁載回隊上，因此出現時間差，沒有完成請假程序，實屬服勤時間飲酒。

督察室上系統一查，洪姓警官請假程序未完成，將面臨記過懲處。（圖／翻攝自Googlemap）

陳仁正心護下屬，表示洪警官責任心重，想消化公文而返回辦公室批改，未料因此遭檢舉。洪警官自己也感到自責，接受結果。

對此，市警局指出，官警在駐地期間一律禁止飲酒，若有違反，將從嚴議處，並依情節輕重，至少予以申誡以上之行政處分。

