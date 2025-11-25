告別手搖飲！醫大推「洛神花配綠茶」助血管健康穩定血壓

高血壓患者除了需要規律回診用藥外，平時也可以飲用洛神花綠茶來保健。楊智雯醫師表示，洛神花富含花青素與多酚物質，綠茶則含有豐富兒茶素，適量飲用有助改善血管功能及穩定血壓。

洛神花中的花青素與多酚類物質能夠幫助擴張血管、改善血液循環，並有助於降低收縮壓與舒張壓。（示意圖／Pixabay）

家醫科醫師楊智雯指出，她自己也經常泡洛神花綠茶飲用，不僅口感酸甜清新，還具有多重健康益處。洛神花中的花青素與多酚類物質能夠幫助擴張血管、改善血液循環，並有助於降低收縮壓與舒張壓，對心血管健康有正面影響。

「綠茶含有豐富的抗氧化劑，特別是兒茶素，能夠改善血管功能、降低血壓。」楊智雯表示，她常建議病人不要再喝市售手搖飲，改喝自製的洛神花綠茶，不僅更健康，還能幫助血壓管理。

對於洛神花綠茶的製作方法，楊智雯表示，只需將洛神花與綠茶葉依照個人喜好的比例加在一起沖泡即可。（圖／Photo AC）

對於洛神花綠茶的製作方法，楊智雯分享了簡易做法。她表示只需將洛神花與綠茶葉依照個人喜好的比例加在一起沖泡即可。以她個人習慣，最喜歡先將約2朵洛神花浸泡在熱水中5分鐘，之後再加入半湯匙的綠茶，再泡4分鐘左右即可飲用。

農糧署在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文提醒，每年10月至11月是洛神花的產季。想挑選新鮮洛神花，建議選擇顏色鮮豔、碩大飽滿完整、新鮮不萎凋，且聞起來有自然酸味的產品。若選購乾燥洛神花，則應挑選顏色呈自然暗色、果萼完整、破碎少、聞起來略有酸味的產品，以確保品質。

