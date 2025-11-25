告別手腳冰冷！專家推薦「4大營養素」讓身體燃燒
天氣漸漸轉涼，許多人開始出現四肢冰冷的症狀，對此，營養師張宜臻指出，想改善手腳冷吱吱，除應注意身體是否有其他疾病可能之外，日常應補充鐵、鎂、維生素B群以及維生素E等營養素，可幫助促進血液循環、改善手腳冰冷問題。
營養師張宜臻於臉書專頁「好食課」指出，改善手腳冰冷的關鍵在於促進血液循環與維持身體健康，她建議民眾除了定期健康檢查排除心血管疾病可能外，更可透過攝取四大營養素來改善手腳冰冷問題。
張宜臻表示，鐵質是首要關注的營養素，它能促進血紅素合成，幫助氧氣運輸。她推薦民眾可多食用豬肝、豬血、蛤蜊等食材，素食者則可選擇紅莧菜、黑豆、紅豆等替代來源。
「鎂質有助於肌肉放鬆與血液循環，」張宜臻強調，堅果種子如南瓜籽、腰果，以及深綠色蔬菜和85%以上黑巧克力都是良好的鎂質來源。此外，她也指出B群維生素對改善手腳冰冷同樣重要，它能促進能量代謝，幫助新陳代謝，其中B3有助於血管擴張，維生素B12則與造血有關。因此也建議可從未精製全穀、雞胸肉、瘦肉及鮭魚中攝取。
「維生素E具有抗氧化作用，能清除自由基，保護血管健康，」張宜臻解釋，推薦食材包括葵瓜子、花生、黃豆及雞蛋。
除了營養素攝取，張宜臻也分享了改善手腳冰冷的生活習慣，包括每週運動150分鐘、每日飲水量達到每公斤體重30毫升、做好保暖措施如喝熱薑茶、戴手套、泡熱水澡，以及戒菸等方法，全面提升身體循環功能。
