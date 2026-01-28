告別數羊的日子 新一代助眠藥物Dayvigo但健保不給付

精神科主任林明燈表示，Dayvigo 對於「入睡困難」及「半夜易醒」皆有顯著療效，且相較於傳統安眠藥，較不易產生成癮性或戒斷症狀。（北榮新竹分院提供）

記者彭新茹／新竹報導

北榮新竹分院精神科主任林明燈醫師指出，門診時常聽到患者無奈地說「身體很累，但腦袋的開關就是關不掉。」傳統安眠藥雖然有效，但許多民眾不免擔心依賴性、記憶力衰退或隔日昏沈等副作用。

林明燈表示，新一代助眠藥物 Dayvigo (Lemborexant) 為失眠治療帶來了新契機。其作用機轉與傳統藥物不同，是透過阻斷大腦中的「食慾素」受體來發揮作用。簡單來說，Dayvigo不是強迫大腦「鎮靜關機」，而是精準地調降大腦的「清醒開關」，讓睡意自然發生，幫助患者更平穩地進入並維持睡眠。

林明燈說，臨床上，Dayvigo 對於「入睡困難」及「半夜易醒」皆有顯著療效，且相較於傳統安眠藥，較不易產生成癮性或戒斷症狀，安全性相對較高。 雖然 Dayvigo 的安全性相對較高，但每個人的體質不同，有些人仍會出現日間嗜睡，多夢或惡夢，頭痛，睡眠癱瘓（即俗稱的「鬼壓床」）等問題，這些副作用都可以與醫師討論做進一步相關處置。

林明燈表示，Dayvigo 在台灣健保未給付，屬於全額自費項目，但是仍屬於醫師處方用藥，必須由醫師評估後開立。Dayvigo 是失眠治療的新利器，但不是「仙丹」。最好的治療永遠是「藥物」搭配「良好的睡眠衛生習慣」。