告別晴暖！「寒流週」來襲 最冷2天曝光

氣象專家林得恩指出，下週將進入「寒流週」，最冷時段將落在這2天左右。（示意圖／東森新聞）





又要變冷了！中央氣象署表示，今（17）、明（18）2日基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島、桃園以北地區有雨，其他地區為多雲到晴。不過，到了下週二（20日），將有強烈大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷，氣象專家林得恩指出，下週將進入「寒流週」，最冷時段將落在這2天左右。

下週二強冷氣團報到

中央氣象署表示，今、明2日基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。從下週一（19日）開始，東北季風增強，下週二會有強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，且有局部較大雨勢。

氣象專家林得恩在粉專「林老師氣象站」指出，下週將進入「寒流週」。根據美國（AIGFS）數值模式在今晨的最新模擬結果顯示，下週一東北季風增強，下週二（1/20）強冷空氣進一步升級為大陸冷氣團，甚至達強烈大陸冷氣團等級。

冷很久！最冷落在這2天

林得恩表示，這波冷空氣影響時間相當長，且可能影響至下週六（24日）。其中，最冷時段預計落在下週三（21日）至下週四（22日）清晨，不排除再增強為寒流等級，提醒民眾務必做好保暖與禦寒準備。

在天氣型態方面，林得恩表示，北部、東北部及東部地區屬濕冷型態，中南部地區則為乾冷；迎風面的桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其它地區大致為多雲到晴天氣。

