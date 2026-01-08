告別林光寧！追思會超大咖天王天后全來了 悲痛致意送老前輩最後一程

記者鄭尹翔／台北報導

蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，追思會現場布置莊重溫馨，靈堂以全白色系為主軸，遺照選用林光寧生前一張笑容燦爛的帥氣照片，照片中他身穿襯衫與背心，神情輕鬆愉悅，展現他生前開朗的性格。靈堂前方則擺滿他最喜愛的白色花朵，整體氛圍不走悲傷路線，充滿祝福與思念。

林光寧追思會，演藝圈好友送上花籃。（圖／記者趙于瑩攝影）

林有慧在訃聞中表示，父親一生喜歡熱鬧，也非常珍惜與親朋好友相聚的時光，因此家屬特別以林光寧最喜歡的「白色」作為追思主題，誠摯邀請親友穿著白色服裝前來送別，希望用笑容、祝福與回憶，為父親舉辦一場溫馨、不哀傷的「人生畢業典禮」。

追思會現場也湧入大批演藝圈好友送上花籃致意，場面相當感人。其中最大背板名冊上，可見多位重量級天后名字，包括張小燕、張清芳、張惠妹等人，顯示林光寧在演藝圈深厚的人脈與輩分。此外，林俊傑、李千娜等藝人也送上花籃表達哀悼。

值得一提的是，過去曾與蕭敬騰所屬喜鵲娛樂有合約關係的王子，儘管當年因感情緋聞導致合作中斷，仍特別送上花籃致意，展現對前輩的尊敬。現場統計將近百位演藝圈人士以花籃方式送別林光寧，足見其在圈內的地位與人緣。

