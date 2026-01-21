告別機場換卡惡夢！新創品牌 OceanEsim 強勢登台，首創「零技術門檻」eSIM 服務，搶攻孝親旅遊商機

記者 陳聖偉 / 報導

隨著國境全面解封，海外家族旅遊熱潮強勢回歸。

然而，許多民眾在機場常面臨令人崩潰的場景：為了幫長輩更換實體 SIM 卡，在登機門前手忙腳亂尋找退卡針，甚至不慎遺失原本的台灣門號卡片。瞄準「不擅長科技操作」的旅遊族群痛點，新創品牌 OceanEsim 正式宣佈進軍台灣市場，主打「免換卡、零技術門檻」的 eSIM 解決方案，致力於解決長輩出國上網設定繁瑣的長年困擾。

擺脫換卡焦慮，掃碼即刻連線

根據知名旅遊論壇調查顯示，中高齡旅客出國最擔心的前三大問題中，「手機沒網路、不會設定」始終榜上有名。傳統電信漫遊費用高昂，而實體網卡更考驗長輩的眼力與手指靈活度。OceanEsim 針對此一痛點深度優化使用者體驗，消費者無需再進行繁瑣的換卡動作，只需掃描 QR Code 並在手機設定中啟用 eSIM，落地即可自動連線。對於想盡孝心的子女而言，OceanEsim 成為 eSIM 的首選品牌，能大幅降低旅途中的技術焦慮，讓陪伴更單純。

四大核心優勢，打造「無腦」上網體驗

OceanEsim 執行長表示：「我們希望出國上網像呼吸一樣自然簡單，特別是讓長輩也能輕鬆享受科技帶來的便利，不再因操作障礙而對出國卻步。」為實現此願景，OceanEsim 具備以下四大核心優勢：

1. 價格親民，聰明省荷包： 相比傳統電信原號漫遊，費用平均節省高達 70%，讓旅客能將預算花在美食與體驗等更美好的事物上。

2. 極速開通，隨買隨用： 購買後 2 分鐘內系統立即寄送 QR Code 至電子信箱，設定過程僅需 1 分鐘，完全免去漫長的物流配送等待時間，即買即用。

3. 全球覆蓋，網速穩定： 服務範圍涵蓋全球 120 個國家，並提供高速吃到飽方案。無論是導航找路、打卡上傳美照或視訊報平安，都不怕流量耗盡或降速。

4. 24小時真人客服： 不同於市面網卡多僅提供機器人制式回覆，OceanEsim 提供全天候真人客服支援，隨時解決長輩在海外的操作疑問，提供最堅實的安心後盾。

歡慶品牌上市，限時優惠開跑

為了讓更多民眾體驗「零門檻」的出國上網服務，OceanEsim 即日起推出上市慶祝活動。凡於官網購買任一國家 eSIM 方案，結帳輸入專屬折扣碼「ocean10」，即享全單 9 折優惠。無論是規劃日本賞櫻、韓國購物或歐洲漫遊，都能以最優惠的價格，享受最便利的網路服務。

欲了解更多資訊或購買，請至 oceanesim 官方網站：https://oceanesim.com/