告別液態氮痛苦！研究：高濃度鹽水泡腳有效對抗HPV

台大醫院皮膚部烏惟新醫師分享，權威皮膚科期刊《JAAD》於2025年發表的研究顯示，足底疣患者每日以高濃度鹽水泡腳三十分鐘，持續八週後，高達98.3％的患者疣體消失，88.2％完全康復，且追蹤半年後無復發跡象。

足底疣患者每日以高濃度鹽水泡腳三十分鐘，持續八週後，高達98.3％的患者疣體消失。（圖／Photo AC）

研究針對十七位經傳統療法如冷凍、雷射及水楊酸治療均無效的頑固型足底疣患者進行測試。烏惟新在其臉書專頁「皮膚專科 烏惟新醫師」詳細說明此「飽和鹽水浸泡法」，為患者提供一種無痛、居家可行且經濟實惠的替代療法。

「足底疣常見於游泳池及健身房常客，傳統液態氮治療不僅疼痛難耐，復發機率也高，」烏惟新表示，鹽水泡腳法的實施步驟相當簡單。首先準備一個適合泡腳的容器，加入約2公分高的常溫自來水，再慢慢加入食用鹽並持續攪拌，直至鹽分無法再溶解，盆底出現未溶解鹽粒為止。

此法的執行過程為將患處浸泡於飽和鹽水中三十分鐘，完成後以清水沖洗並擦乾，每日一次，持續八週。研究結果令人振奮，治療期間僅有少數患者出現皮膚輕微泛紅或脫皮現象，且所有康復者均無疤痕形成。

學者推測高鹽環境可能恢復皮膚中LL-37的抗菌胜肽活性，並促進免疫反應。（示意圖／Pixabay）

對於鹽水治療足底疣的機制，烏惟新解釋：「學者推測高鹽環境可能恢復皮膚中LL-37的抗菌胜肽活性，並促進免疫反應，如IL-18，幫助身體辨識並殺死病毒。」他進一步指出，人類乳突病毒（HPV）感染的細胞在高滲透壓環境下特別脆弱，容易因脫水而死亡。

雖然研究結果令人鼓舞，烏惟新仍強調這僅是樣本數較少的初步研究，療效可能因人而異，此方法不適用於水泡型香港腳等腳部有傷口的患者，也不建議與其他藥膏合併使用。

「鹽水泡腳法需要耐心，不會在短期內見效，」烏惟新表示，「但對於懼怕疼痛或多次冷凍治療無效的患者，這或許是一個值得嘗試的改善方法。」不過他也建議，患者在嘗試前應先諮詢皮膚科醫師的專業意見。

