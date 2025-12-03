告別漫長缺牙期！歐洲美學植牙權威來台，深化即拔即植技術

好醫師新聞網記者吳建良／桃園報導

在桃園中壢地區頗負盛名的愛菲爾牙科，為持續精進團隊醫師植牙技術、對標國際頂尖標準，日前於自家高規格牙醫教育訓練中心，舉辦了一場重量級學術交流活動，特別邀請到歐洲頂尖植牙美學專家，同時也是雷諾阿爾比斯 - 植牙學院主席的帕斯可．帕迪諾博士（Dr. Pasquale Paduano），親自來台分享植牙界最新、最人本的技術趨勢。

帕迪諾博士受訪表示，世界目前最新的美學植牙趨勢聚焦於「即拔即植」這套技術。不僅能大幅縮短病患缺牙等待期，更有助於維護缺牙處周圍軟組織的自然形態，確保未來植牙成果擁有更理想、更協調的牙齦曲線與微笑美學。

帕迪諾博士進一步說明，歐洲牙醫師的觀點普遍認為，病患的植牙需求應盡可能被立即滿足。他強調：「只要克服技術門檻，並確保術式安全與穩定，『即拔即植』才是對病患最有益處的思維，更是以人為本、追求功能與美學兼具的醫療服務。」

愛菲爾牙醫診所廖朝民院長盛情接待了遠道而來的帕迪諾博士等嘉賓，並同時表示，愛菲爾之所以額外創立一個在地牙醫教育中心，就是希望提供台灣的醫師一個與國際一流專家零距離交流的專業平台，共同激發台灣牙科技術的提升與創新熱情。

這次的學術交流活動，不僅深化了台灣牙醫師對於「即拔即植」等美學新觀念的掌握度，更展現了愛菲爾牙科作為在地技術交流平台的積極角色。透過與國際頂尖專家的實務對話，有助於台灣牙醫界持續對標歐洲最新標準，為國內病患提供更人性化、更高品質的功能與美學兼具的植牙服務。