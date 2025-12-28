告別灰色中國？日本年末出國熱潮湧現 台灣成日客療癒首選

國際中心／程正邦報導

台灣治安良好，夜市美食多，成為日本人過年出遊首選。（示意圖）

當台灣人正忙著規劃飛往日本賞雪、跨年時，日本國內也正掀起一波大規模的「出國逃走劇」。隨著2025年年末與2026年年初的假期銜接順暢，只要稍微安排特休，日本民眾便能拼湊出長達一週以上的豪華假期。根據《NHK》近日對成田機場的實地觀察，機場大廳人潮流向出現耐人尋味的變化，過去熱門的中國航線因政經關係冷卻而大幅縮減，台灣則穩坐日本人的心頭好。

受到中日外交衝突升溫影響，日本人赴中國觀光人數大減3成。（示意圖／pixabay）

數據會說話：成田機場湧現百萬人潮，航向改變中

根據成田國際機場公司的最新預測，這波為期10天的出國熱潮，預計將帶動超過95萬人次進出機場。單是在12月28日這天的出境高峰，就有超過5萬名旅客排隊等候劃位，隊伍一路從櫃檯蔓延至大廳盡頭。

據《產經新聞》分析指出，雖然整體出境人數與去年持平，但旅遊目的地的結構卻發生顯著移轉。受中日關係不穩定因素影響，前往中國的旅客量較往年大幅銳減約3成。取而代之的是充滿南國風情的渡假勝地，除了定番的夏威夷、宿霧之外，航程短且飲食文化相近的台灣，成為日本家庭客眼中CP值最高、最安心的旅遊選項。

日媒報導，日本人年末出國飛中國人數少約3成，但台灣很受歡迎。（圖／翻攝自NHKnews）

旅日達人曝隱藏危機：名店「全面公休」成觀光客噩夢

然而，當日本旅客湧向台灣的同時，正準備飛往日本跨年的台灣遊客可別高興得太早。知名旅遊部落客「林氏璧」在粉專《日本自助旅遊中毒者》發出語重心長的警示，提醒國人別對這段期間的日本美食與購物抱持過高期待。據他多年觀察，日本人的「過年」觀念與華人相似，是家人團圓的日子，因此許多極具名氣的老店、在地餐廳，往往會從年底一路休息到1月中旬。林氏璧直言，自己過去曾多次在1月初的日本街頭面臨「餐廳碰壁」的困境，建議旅客這段時間要隨遇而安，別執著於必吃清單。

林氏璧提醒，日本跟華人習俗一樣，過年期間許多名店不會營業。（示意圖／取自pixabay）

血拼族的逆襲：1月折扣季「殺紅眼」與必備良藥

雖然美食可能縮水，但對於「採購狂」來說，1月初的日本卻是天堂。林氏璧提到，日本百貨公司通常在1月2日或3日開門營業，屆時將祭出一年一度的「震撼折扣」。不同於台灣百貨公司分階段式的降價，日本冬季折扣通常是一次到位的20%至70% Off。此外，由於近期日本流感疫情在九州、四國等地區持續升溫，加上正值年節期間基層診所停診，達人也特別叮嚀，出發前務必備妥台灣常備感冒藥，或抵達後先行前往藥妝店採買，以免在異鄉病倒卻求助無門。

