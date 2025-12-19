告別無效的廣告曝光！Yahoo以AI×數據驅動「留量」為王的行銷新時代

在AI浪潮席捲各行各業之際，廣告早已不只是追求「被看見」，而是如何真正讓消費者「停留」。因此，Yahoo也結合AI和數據，協助品牌極大化廣告效果，為消費者和廣告主創造真正有意義的成果。

AI和數據驅動，廣告三大痛點一次解決

AI早已深植於Yahoo的產品和服務之中。以Yahoo首頁的AI隨堂考為例，系統會即時生成題目，引導網友參與互動。同時，平台也透過AI分析新聞留言，掌握網友情緒與反應，進一步優化內容和產品。

廣告 廣告

除了內容體驗，AI也被運用在提升生產力和廣告績效上。例如Yahoo電子信箱透過AI自動摘要重點內容，協助網友快速掌握資訊和管理訂閱內容；在廣告端，Yahoo則導入AI創意平台，協助廣告主優化素材和成效。

一場成功的廣告活動，核心在於「媒體策略」和「創意」兩大要素，但實務上品牌卻常面臨三大痛點。首先，當曝光量大轉換率低，有可能是受眾不精準；其次，創意製作成本居高不下，投入大量資源卻未必能帶來預期成效；第三，則是缺乏完整的第一方數據，無法真正貼近消費者的實際購車旅程。

Yahoo第一方受眾解決方案，精準鎖定正確受眾

為解決品牌的行銷痛點，Yahoo提供以第一方數據為核心的解決方案，透過獨家掌握的數據，例如郵件、收據、搜尋內容等，勾勒出更貼近網友真實生活的輪廓，協助廣告主精準鎖定目標客群。

此外，AI賦能創意平台可結合Yahoo自有數據和外部數據，如時間、地點和股市等，優化點擊和互動目標，即時辨識成效不佳的素材並自動暫停，將資源集中於表現好或較適合的創意策略，避免無效曝光持續消耗預算。

舉例而言，當網友搜尋SUV安全性時，Yahoo可結合第一方和個人化數據，精準鎖定這類受眾，並投遞與其需求高度相關的內容，例如汽車安全認證，強化品牌在「安全可靠」上的印象；同樣地，對新科技有興趣的消費者搜尋新車時，廣告會呈現智慧座艙等資訊。

Yahoo也觀察到不同車款受眾的偏好差異明確。以豪華電動車與親民SUV的受眾為例，前者重視科技感、設計和性能；而後者則多為家庭，更在意空間、CP值和安全。

進一步以豪華電動車受眾輪廓舉例，其年齡多落在25至54歲之間，除關注汽車頻道，也常瀏覽運動頻道和財經新聞，比起枝微末節的數字更喜歡專訪故事等。透過這些行為數據，品牌能在對的時間，將對的訊息投遞給對的受眾，實現真正的個人化廣告投遞。

Yahoo獨家廣告版位，強勢曝光強化上層漏斗

而Yahoo還提供獨家的優質版位，強化行銷漏斗上層的成效。其中，Edge-to-Edge又被內部稱為「天際廣告」，廣告左右橫跨整個頁面，無論在桌機、行動裝置上皆以置頂方式呈現，或是搭配「無敵門」版位，都能讓品牌訊息在網友眼前強勢曝光。

此外，Yahoo也推出兩款全新獨家廣告版位，「Edge-2-Edge Horizo​​n XL」版位高度占據頁面近二分之一，具備極強的視覺衝擊力，特別適合新車發表、促銷廣告的曝光；「Edge-2-Edge Mini+」則主打「小而美」的互動型廣告，於使用者瀏覽文章過程中適時彈出，提升對品牌的好感與記憶度。最後，再結合客製化內容，針對不同受眾量身打造溝通重點。

AI結合廣告的成功案例：動態創意優化和AI聊天機器人

以下也分享兩個與AI結合的成功廣告案例。以「福斯原廠認證中古車」為例，Yahoo先整合動態的車源資料庫，再運用 「地區受眾鎖定（Geo-Targeting）」 技術，精準對應各地區受眾進行投放，並透過動態優選優化點擊表現，最終廣告成效表現優於同業。

另一個案例則直接結合AI應用。Yahoo為「易遊網」量身打造AI聊天機器人廣告，透過精準的AI回答知識庫和問答選項設計，確保機器人的回覆聚焦在品牌提供的機票、住宿與行程範圍內，最後更引導消費者到對應的旅遊商品建議頁面，約有1成網友主動點擊推薦行程。

總結來說，在當前數位廣告邁向精準投放個性化廣告的時代，Yahoo將持續深化「AI × 數據」的雙引擎策略，讓Yahoo生態系統變成品牌專屬的數位展示廳，不僅使品牌訊息更易引發共鳴，也讓每一次廣告投放更具成效。