告別燒錢時代！台首家獲利純網銀 LINE Bank 開業4.7年、單月大賺千萬

財經中心／師瑞德報導

LINE Bank 宣布 2025 年 12 月自結財報，單月稅前淨利衝破 1,100 萬，寫下開業 4.7 年轉虧為盈的歷史奇蹟！憑藉 220 萬用戶與超速信貸優勢，規模成長力道驚人。2026 年更目標達成「全年紅字獲利」，正式領跑數位金融新紀元。（圖／LINE Bank提供）

台灣金融市場今日迎來劃時代的轉折點！國內純網銀領頭羊 LINE Bank（連線商業銀行）正式宣布，根據 2025 年 12 月自結財報，公司已達成單月稅前淨利突破新台幣 1,100 萬元的傲人成績。這項數據不僅宣告 LINE Bank 在開業短短 4.7 年後便成功突圍，更使其成為台灣史上第一家實現獲利的純網銀，打破了數位銀行長期處於高額投資、難以獲利的市場質疑，正式開啟純網銀的獲利元年。

廣告 廣告

深耕220萬用戶基礎 2026年目標「全年皆紅」

回顧過去四年的成長歷程，LINE Bank 展現了極其強勁的擴張動能。憑藉著極致的數位體驗，目前已累積超過 220 萬用戶的堅實基礎，並發展出 28 項創新金融服務。隨著貸款餘額與存款規模的快速成長，2025 年的淨收益展現了高速增長的態勢。

LINE Bank 董事長黃仁埈強調，這份獲利成績單證明了「Banking in Your Hand」願景的可行性；總經理黃以孟則更進一步指出，公司已建立起強大的成長慣性，2026 年的戰略目標將鎖定「單季、半年、全年」全面轉紅，力拚達成全年穩健獲利的終極目標。

打破時空限制的金融服務 信貸與外匯市場表現亮眼

LINE Bank 的獲利關鍵，源於其成功將金融服務徹底滲透進用戶的日常。透過 LINE App 與 LINE Bank App 的服務雙入口，打造出 24 小時不間斷的金融生態圈。無論是半夜申請貸款、凌晨跨境匯款，或是隨時申購 ETF，流暢的流程讓金融行為不再受營業時間限制。

數據顯示，LINE Bank 已躍升為全台跨行轉帳前十大銀行，且過去三年的個人信貸成長速度高居市場第二，最快 7 分鐘到帳的極速體驗，更吸引了高達 20% 的「貸款小白」首度與銀行往來。

此外，LINE Bank 在外匯與證券交割領域亦展現驚人滲透力。其 24 小時隨時可換匯、匯出的特色，成功吸引了大量關注全球金融動態的數位原住民；證券交割帳戶的交易金額更累計疊出了 4.7 座台北 101 的高度。這種高黏著度的使用習慣，讓 LINE Bank 的簽帳金融卡筆數穩居全台銀行第二名，總累積筆數甚至超越了第六至第十名銀行的總和，顯示出極其龐大的手續費收益潛力。

AI 賦能與虛擬資產布局 持續挑戰傳統金融邊界

展望未來，LINE Bank 不以此里程碑為滿足。公司計畫將獲利動能持續投注於技術創新，透過 AI 智能客服輔助與「數位鷹眼」防詐預測模型，進一步提升客戶體驗與資產安全性。未來的營運重點將朝向「法人與個人金融並進」，積極拓展多元支付、財富管理，甚至研議推動虛擬資產服務。LINE Bank 正以「即時觸達」的數位優勢，重新定義數位時代下民眾與企業的首選銀行，帶領台灣金融業向智慧化、效率化的新局邁進。

更多三立新聞網報導

找工作還能領1萬！「天天抽萬元」 轉職紅包領取攻略大公開

錢變多了！央行公布12月準備貨幣日均7.26兆 單月大增781億元

可惜了！謝金河見雷虎飆150 怒轟在野黨「擋軍購＝殺死產業」

開盤／天天都新高！早盤狂飆400點 衝破30900大關

