告別爆炸衣櫥！換季必學「斷捨離」4區分類法，一進一出原則最實用！





每到換季就是斷捨離的好時機！你是不是也有過，明明滿櫃都是衣服，卻總覺得「沒有衣服穿」？如果你的衣櫥已經處於「爆炸」狀態，現在正是實踐斷捨離的最佳時機！

換季收納步驟1：建立正確價值觀

要成功整理衣櫥，第一步不是動手，而是調整心態。許多人的衣櫥會塞爆，是因為被「這是名牌」、「以後會穿到」、「這是禮物」等舊思維所綁架。斷捨離的心法第一步就是要確定這項衣服的價值，如果一件衣服讓你穿起來不舒服、不喜歡、或根本沒在穿，那麼它放在衣櫥裡就是一個負擔！

換季收納步驟2：四區分類法

這是斷捨離的核心環節，請拿起每一件衣服，實施「三秒定生死」的判斷法則。篩選結果必須明確分為四個區域：第一個「留下區」是專屬那些你愛穿、常穿、合身且狀況極佳的衣物。

第二個「轉贈/二手區」是給予那些狀況良好，但你不再喜歡、或不再適合你風格的衣物，讓它們能有新主人繼續發揮價值。第三個是「丟棄/回收區」，這是針對破損、嚴重污漬、起毛球或鬆弛變形的衣物，它們已經失去穿著的價值。

最後是「猶豫區」，那些讓你難以取捨的閒置衣物，請將它們裝入一個獨立的盒子並寫上日期，設定三個月觀察期，如果過了期限仍沒有穿，那就不必再掙扎，直接淘汰吧！

換季收納步驟3：高效收納

斷捨離完畢後，衣櫥中留下的衣服都是你的精華，接著要運用高效的收納技巧來維持秩序。針對過季衣物，必須確保它們已徹底清洗、乾燥，再使用真空壓縮袋或具備防潮功能的收納箱妥善封存，並清楚標示內容物後，放置到衣櫥高處或其他儲藏空間。

對於當季的衣物，收納的重點是「視覺化」。例如，在抽屜中採用衣物折疊後的「直立收納法」，讓所有T-shirt和褲子能在取用時一目瞭然；而吊掛的衣物，建議使用統一規格的衣架，並依照顏色從淺到深、或依照長度由短到長排列，以提高每天早上選擇穿搭的效率。

換季收納步驟4：落實「一進一出」原則

別以為這樣就結束了！斷捨離不是季節性的的任務，而是一種需要長期維持的習慣。為了防止衣櫥再度爆炸，最有效的原則就是「一進一出」，也就是每當你買一件新衣服時，就必須同步淘汰一件舊衣服，這樣才能確保衣物總量保持平衡。

此外，建議可以每個月一次快速巡視衣櫥，花十分鐘的時間檢查是否有不再心動的衣物，這種持續性的微調與維護，才是保持衣櫥清爽、告別混亂的最終秘訣！

