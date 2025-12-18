告別狹窄街道、無障礙設施優化 蘆洲區民族路人行環境改善完工

新北市長侯友宜今聽取工務局針對民族路人行道改善工程簡報。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕民族路為蘆洲區主要道路之一，周邊住宅、商家及學校密集，行人通行需求高，過去因電桿、植栽及私人建物占用，人行道淨寬不足1.5公尺。新北市政府投入1.2億元、分三期推動蘆洲區民族路人行道整體改善計畫，近日全數完工。市長侯友宜今(18日)視察第三期成果，包含人行道拓寬、鋪面更新及無障礙設施優化，強調市府持續以人本思維融入工程設計，提升行人安全與街道景觀品質。

侯友宜指出，民族路人行道改善完成後，將與已改善的蘆洲國小通學廊道、三民高中捷運站，以及明年預計完工的湧蓮寺慈善公益大樓串聯，不僅讓學生與接送家長受益，也提供周邊社區居民與用路人更安全、舒適的通行空間。

養護工程處長鄭立輝補充，這次工程增設導盲設施並整合無障礙空間，同時檢討路口動線與安全設計，降低人車衝突風險；台電也配合進行電箱下地及纜線集中至共同管道，提升市容與公共安全，使通行空間更為寬敞順暢。

鄭立輝表示，改善路段涵蓋民族路85巷至三民路，全線道路寬度為15公尺，完工後人行道淨寬可達約2公尺。未來市府將持續盤點15公尺以上道路作為優先改善標的，明年包含板橋廣福路、土城青雲路等路段，將由養工處與各區公所陸續推動改善，持續強化新北市整體人行安全。

工務局長馮兆麟說明，該區市府分三階段推動改善，第一、二期已陸續完成，第三期工程經費為3756萬8000元，經與居民與店家協調後，遷移設施並拆除占用物，完工後人行道寬度普遍達1.5公尺以上，改善長度約810公尺。

馮兆麟表示，新北市以人本交通為市政建設核心，積極爭取內政部「永續提升人行安全計畫」補助，四年總額400億元。自2023年起，新北已獲補助5億900萬元，累計改善人行道總長32.55公里、面積達7萬7469平方公尺。

新北市長侯友宜表示，民族路人行道改善完成後，將與已改善的蘆洲國小通學廊道、三民高中捷運站，以及明年預計完工的湧蓮寺慈善公益大樓串聯，不僅讓學生與接送家長受益，也提供周邊社區居民與用路人更安全。(記者羅國嘉攝)

新北市長侯友宜今視察第三期成果，包含人行道拓寬、鋪面更新及無障礙設施優化，強調市府持續以人本思維融入工程設計，提升行人安全與街道景觀品質；圖為施工後。(記者羅國嘉攝)

