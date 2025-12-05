告別異位性皮膚炎！標靶藥物奏效救 重回無癢好眠人生

（記者陳志仁／新北報導）65歲林先生長年受異位性皮膚炎所苦，全身佈滿丘疹與結節性癢疹，皮膚乾裂潰爛、癢到難以入眠，甚至經常抓到遍體麟傷；經台北慈濟醫院皮膚科廖澤源醫師以傳統的藥物治療後，評估其病況無法再以一般方式獲得改善，且符合健保給付標靶藥物的條件，遂向健保署申請並獲核准。

圖／台北慈濟醫院皮膚科廖澤源醫師提醒，標靶藥物效果佳、安全性高，但仍需注意與其他藥物交互作用。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院表示，治療開始後，林先生的搔癢、紅疹與皮膚病灶迅速改善，如今身上已難見病灶，只需定期回診維持治療。

異位性皮膚炎屬慢性過敏性濕疹，常因食物或環境過敏原誘發，各年齡層皆可能罹患，其中約四分之一在成年後才發病；患者常反覆出現濕疹與劇烈搔癢，成人病灶更常見於頭頸部，台灣盛行率約1.28%，換算超過29萬人受影響，其中約26.6%屬中重度患者。

廣告 廣告

廖澤源指出，異位性皮膚炎與免疫失衡密切相關，患者也常合併過敏性鼻炎、氣喘、結膜炎等疾病，若未及時治療，長期發炎與搔抓不僅影響外觀與生活，還可能導致感染或引發憂鬱症；治療方面，輕度患者多以保濕、外用類固醇或免疫調節劑加上避免過敏原與正常作息即可改善。

至於中重度患者若病灶範圍大、反覆發作，則需依醫師評估合併口服藥物或照光治療。若經兩種以上口服免疫抑制劑與照光治療仍控制不良，且症狀已嚴重干擾生活，即可評估使用標靶藥物；此類藥物能阻斷疾病的關鍵發炎路徑，改善紅疹、搔癢與失眠，多數患者在治療2至4週內即有顯著改善。

廖澤源提醒，標靶藥物效果佳、安全性高，但仍需注意與其他藥物交互作用，民眾就醫時務必主動告知所有用藥與疾病史，以利完整評估；異位性皮膚炎已非難以治療的疾病，若出現久治不癒或反覆惡化的皮疹，應及早接受專業診斷與治療，透過適當治療與日常保濕照護，即可有效控制病情、提升生活品質。

更多引新聞報導

台北慈濟微波消融治療子宮肌腺瘤 經痛改善保留生育

喉嚨異物感勿輕忽 北慈：遠離菸酒檳榔把握治療黃金期

