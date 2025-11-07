告別疲倦人生！養成這5個習慣，每天都神清氣爽

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

保持活力與好心情，是邁向健康生活的關鍵。在現代快節奏的生活中，許多人常覺得一天24小時都不夠用，早上起不來、下午提不起勁，彷彿精力總在透支。其實，要讓身體重新充電，而這個秘訣往往藏在每天的小習慣裡。

只要建立幾個簡單、可持續的生活方式，不僅能提升能量與專注力，還能讓身心更平衡、更長壽。

一、規律運動，讓身體自然發電

運動是最天然的提神妙方，活動身體會促進內啡肽的分泌，帶來愉悅感與穩定能量，即使只是10分鐘的散步或伸展，也能喚醒全身。上班族可以在工作中穿插活動時間，久坐一整天反而更容易疲倦。

不論是瑜伽、騎單車、跳舞或快走，只要是自己喜歡的運動，都能提升氧氣流通、讓大腦更清醒；重點不是強度，而是持續，規律活動才是長久保持活力的關鍵。

二、均衡飲食，穩定能量來源

想維持體力，飲食與營養也很重要，選擇天然食物：多吃蔬菜、水果、全穀、豆類與健康油脂；補足關鍵的營養素：包括鐵、B群與鎂，都有助於對抗疲勞。

別忘了補水分，即使輕微脫水，也可能讓人昏昏欲睡、注意力下降；另外，避免暴飲暴食或靠糖分提神，改以穩定血糖的均衡飲食，能讓能量更持久。

三、睡得好，是最強的恢復力

睡眠不足不僅讓人沒精神，也會影響免疫力與情緒穩定，每天都要保持固定的睡眠時間，即使假日也別太晚睡。睡前一小時要遠離3C產品，讓身心慢慢放鬆。

此外，營造良好的睡眠環境，房間要安靜、涼爽、昏暗，也是非常重要的；成人每晚建議睡7～9小時，才能讓身體充分修復，睡得好，醒來自然神清氣爽。

四、學會放鬆，為能量留白

壓力是精力的最大敵人，長期緊繃會讓皮質醇飆高、身心都被掏空，每天花5分鐘練習深呼吸、冥想或正念，幫助神經系統恢復平靜；例如與朋友聊天、散步、聽音樂，都能釋放壓力。

記得在忙碌中安排小休息，不讓自己長期處於緊繃的模式，放鬆並非浪費時間，而是讓身體重新充電的關鍵。

五、聰明工作、懂得休息，讓一天更有效率

能量管理不只關乎多做，更在於善用，把最需要專注的工作放在精神最好的時段。也要記得每60分鐘起身活動一下，給大腦短暫的休息時間；中午小睡10～20分鐘，也能快速恢復精神，補充精力，每天早上設定明確目標，讓行動更有方向與動力。

總結來說，活力不是靠補品，而是靠日常的自我照顧，當你願意花一點時間運動、吃得均衡、睡得安穩、懂得放鬆，身體自然會回饋給你更多能量與愉悅。讓自己每天都滿電出發，就從養成這5個小習慣開始做起。

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

