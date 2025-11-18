告別眉毛下垂與八字眉！內視鏡提眉手術揭密：3大優點＋5大照護關鍵

【健康醫療網／記者周辰瑞報導】隨著年紀增長，臉部線條也在默默改變，額頭及眉毛區的肌膚容易鬆弛，造成眉毛下垂、眉壓眼甚至形成八字眉，讓眼睛顯得疲累、無神。除了讓外表看起來比較嚴肅、老成之外，有時還會影響到視野，造成生活上的不便。整形外科診所院長林敬鈞醫師指出，近期「隱形提眉」或稱「內視鏡提眉手術」因傷口小、恢復快等優點，就成了不少人改善眉眼下垂的常見選項之一。

提眉不只是為了好看 傳統額頭拉皮提眉傷口長恢復較慢

很多人以為提眉只是為了美觀，其實提眉的功能性不容小覷。有些人眉毛壓得太低，會導致上眼皮下垂，看起來像沒睡飽，甚至需要不自覺地用額頭肌肉去撐開眼皮，久而久之容易產生抬頭紋或偏頭痛。提眉手術能有助於改善這些問題，讓眼神更有精神，同時也放鬆額頭的負擔，還能改善抬頭紋、皺眉紋等等問題。

廣告 廣告

林敬鈞院長指出，傳統的提眉手術是透過前額拉皮來拉高眉毛，手術會沿著髮際線或髮際線後方1至2公分處，切開約20至30公分的冠狀切口，剝離額頭皮膚組織，接著將皮膚往上拉提，眉毛位置上升，撫平額頭與皺眉紋，修整多餘鬆弛皮膚後再縫合。

不過這樣的方式傷口很長，幾乎是左耳沿著額頭到右耳的距離，所以恢復期長，傷口也不好照顧。

內視鏡提眉傷口小、恢復快 比傳統拉皮多3個優點

內視鏡提眉手術的切口相對較小，部分患者術後恢復狀況也相對穩定，照護上較為便利。林敬鈞院長解釋，內視鏡提眉手術僅有4個約1.5公分的切口，利用特殊器械清除眉毛周圍的皮下組織和下拉肌肉群，再搭配常見於內視鏡額部拉提手術中使用、可被人體吸收的固定裝置五爪釘（Endotine）抓緊筋膜組織並牢牢固定，由於固定方式與傳統縫合不同，部分患者反映術後不適感較低。

另外，由於傷口只有1.5公分，又隱藏在髮際線內，所以內視鏡提眉手術比前額拉皮多了傷口好照護、恢復期短、疤痕隱密等優點，達到隱形提眉的效果。

一名女性患者因眉壓眼讓旁人誤以為她個性嚴肅、不敢親近，希望透過內視鏡提眉改善。術後她分享，整體臉部線條和眼神變得柔和許多，朋友也覺得她氣色比以前更好，眼皮不再沉重，抬頭紋和皺眉紋也有明顯改善。「我已經40多歲，但術後有朋友說我看起來年輕不少，感覺自信也回來了。」她笑說。

術後照護與潛在風險一次了解 提升內視鏡提眉安全性

內視鏡提眉是微創型額部拉提手術，切口小、恢復期短，是現在很受歡迎的提眉手術之一。儘管風險相對低，術後仍需注意正確照護，才能確保療效與自然度。

一般來說內視鏡提眉風險不高，不過林敬鈞院長說明，術後的風險還是可能有：

暫時性的腫脹與瘀青

切口處輕微落髮

另外，術後照護得好，可以幫助傷口順利恢復：

術後依照醫師指示，服用抗生素、止痛藥或消腫藥物。

避免菸酒與辛辣食物，加速傷口癒合

術後2天內可每次15至20分鐘冰敷額頭與眼周，幫助減輕腫脹與瘀血。

術後兩周內盡量降低彎腰、低頭等動作，以免組織拉扯或固定移位

想要隱形提眉 建議與醫師充分討論出最佳方案

想要改善眉毛下垂、眼皮鬆弛，但又想要術後恢復速度更快、降低外觀的影響，內視鏡提眉手術的切口小、恢復快，是可以納入考慮的手術方式。

不過林敬鈞院長提醒，每個人的狀況和適合使用的手術方式都不同，例如皮膚狀況、鬆弛程度與期望改善的幅度等等，都需要量身規劃，所以要選擇專業的整形診所，與醫師充分討論、了解不同眉毛拉提手術的優缺點和限制，才能達到最佳的效果。

【延伸閱讀】

想拉皮抗老化又怕疤痕與術後腫脹？「筋膜拉提」主打隱痕小切口受關注

眉毛下垂不只是外觀問題！ 整外醫師解析內視鏡提眉術式與注意事項



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66667

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw