告別紅土歲月 嘉華中學啟動全密式PU跑道改建

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】創校逾一甲子的嘉義市嘉華中學，在全校師生的熱切期盼下，於1/8日舉行「操場跑道改建工程」開工動土典禮，正式告別紅土歲月，邁向頂級專業運動場地的新篇章，也迎來校園環境升級的重要里程碑，儀式由嘉義市政府教育處郭添財處長、市議會陳姿玟議長及多位市議員及校方代表共同持鏟動土。

建校於民國50 年的嘉華中學，創校迄今已有64年，原有的紅土跑道承載了無數校友的青春回憶，但隨著時代演進，硬體設施的升級刻不容緩，在立法委員王美惠與市議員黃敏修的積極爭取下，成功獲得教育部體育署經費補助，並配合校方自籌款，正式啟動改建計畫；本次改建重點在於捨棄傳統紅土，全面採用「全密式 PU 跑道」，新跑道特別強調頂級的吸震力與抓地力，能大幅減輕學生在跑步、訓練時對膝蓋與腳踝的負擔，不僅提升體育教學品質，更要讓校內的優秀選手在無後顧之憂的環境下精進實力。

全密式 PU 跑道工程預定於今年 5 月完工啟用，嘉華中學特別感謝國教署的經費支持，以及王美惠立委、黃敏修議員的奔走爭取，更對學校董事會、家長會及校友會展現的向心力表示敬佩；校方表示，未來新跑道完工後，除提供學生更優質的運動環境，也將與社區共享這份活力，讓嘉華中學持續作為嘉義市教育與運動的重要亮點，傳承「三好校園」的健康精神。