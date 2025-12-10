告別繁瑣報銷流程 迎接高效商務支出管理 美國運通企業支付方案

財經中心/綜合報導

還在為繁瑣的財務流程煩惱？員工出差自墊費用，報帳常因收據遺失或格式錯誤而拖延；採購流程層層審核，稍有不慎就被退回重來；財務部門則需逐筆核對，加班處理錯誤。美國運通企業支付方案，協助企業簡化採購與報銷流程，從企業卡、會議卡、採購卡到商務差旅帳戶，依需求靈活配置，提升效率，讓財務管理更快速、省時又安心。

企業卡：提升財務效率好幫手

不同於個人信用卡，企業卡由公司統一管理，可依需求設定額度並分配給員工使用，確保支出透明可控。企業卡能自動對接大多數企業會計系統，即時彙整消費數據，簡化報銷流程，減少人工處理，提高財務效率。此外，企業卡提供多種責任保障選項，企業可靈活選擇最適合的方案，有效降低財務風險，確保資金運用更安全、精準且高效。

會議卡：高效管理專案支出

會議卡可用於統一管理專案性消費支出及預算管理，適合給行政或人資部門舉辦商務會議或培訓。可減少現金或訂金的預支，並簡化會議與活動的預訂流程，提升資金運用效率。透過集中資料管理，企業能夠獲得完整的消費數據，進行深入分析與成本控管。

廣告 廣告

採購卡：使採購交易更透明

採購卡適合給總務或採購部門使用，可減少現金支付與繁瑣的報帳流程，提升採購效率。此外，將支出集中至特定供應商，不僅能提高交易透明度，還能增強議價能力，進一步降低採購成本，實現更高的財務管理效益。

商務差旅帳戶：簡化出差預訂流程

商務差旅帳戶是虛擬帳戶，可各別綁定旅行社，集中支付機票及差旅支出，簡化機票與住宿等預訂流程，並提供客製化的差旅資訊，提升管理效率。此外享有完善的差旅意外及誤失保障，適合出差頻繁的企業。

你是公司的CEO、HR或財務主管嗎？想要提升公司的管理效率嗎？美國運通企業支付方案幫助您優化報銷、採購和差旅流程，更精確地管理預算，降低管理成本，並增強與供應商的談判能力。立即申請，提升企業運營效率，實現更高效的財務管理！

謹慎理財 信用至上 *優惠適用細則請見美國運通官網