告別美軍二手船！菲律賓海軍戰力大躍進 「垂直發射系統」首度到位

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對中國在南海的步步進逼，菲律賓海軍正加速擺脫對美軍老舊二手艦艇的依賴，轉而擁抱南韓製造的全新戰力。軍事媒體《Defense News》分析，隨著第二艘韓製先進巡防艦「席蘭號」(BRP Diego Silang)本月2日服役，菲國海軍正式迎來了配備「垂直發射系統」(VLS)的現代化時代，這標誌著其制海與防空能力出現質的飛躍。

報導指出，這艘由南韓造船巨擘「HD現代重工」(HHI)建造的3200噸級巡防艦，雖然是繼首艦「馬爾瓦號」後的第二艘同型艦，但其配備的武裝在菲國海軍史上具有里程碑意義。這是菲律賓戰艦首度擁有16單元的垂直發射系統，可發射歐洲MBDA公司的「雲母」(VL MICA)防空飛彈，另搭載8枚韓製SSM-700K「海星」反艦飛彈。

菲律賓海軍發言人特立尼達少將(Rear Adm. Roy Vincent Trinidad)強調，這將是菲國擁有的「最現代化軍艦」，具備巡邏至專屬經濟區(EEZ)甚至更遠海域的能力。這與過去依賴美國海岸防衛隊退役漢密爾頓級巡邏艦的時代相比，戰力不可同日而語。

《Defense News》特別點出，在西方國家海軍面臨造艦困境之際，南韓造船業展現了驚人的效率。報導對比指出，美國海軍寄予厚望的「星座級」巡防艦計畫正面臨嚴重延宕與預算超支，反觀南韓現代重工卻能「準時且在預算內」交付菲律賓訂購的軍艦。

除了兩艘巡防艦，現代重工目前正為菲律賓趕工建造6艘HDP-2200+型近海巡邏艦(OPV)，其中第二艘已於11月下水，全數預計在2028年前成軍。這種穩定的交艦節奏(drumbeat)，成為菲國海軍快速現代化的關鍵推手。

菲律賓的建軍計畫也引發南韓造船雙雄的激烈競爭。雖然現代重工在水面艦取得優勢，但另一家大廠「韓華海洋」(Hanwha Ocean)正積極向馬尼拉推銷KSS-III柴電潛艦。為了避免自家惡性競爭，南韓政府已介入協調，試圖建立「韓國隊」(One Team)模式，由韓華主攻潛艦出口，現代專注水面艦，聯手搶攻東南亞與中東市場。

