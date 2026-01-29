告別舉步維艱！「正前開」人工髖關節置換 75歲婦術後當天即可下床走路

【健康醫療網／記者陳靖安報導】一名75歲的楊女士，長期飽受髖部疼痛之苦，不僅上下樓梯困難，日常生活也需仰賴止痛藥維持。經中榮嘉義分院骨科醫師賴彥博評估後，楊女士接受「正前開人工髖關節置換手術（Direct Anterior Approach，DAA）」，術後當天即能在助行器輔助下下床行走，住院期約三至四天，復原進程明顯加快。

髖關節退化影響高齡行動力 傳統置換術需較長修復期

賴彥博醫師表示，隨著人口老化及生活型態改變，髖關節退化、股骨頭壞死等疾病，已成為影響高齡族群行動能力的重要原因。傳統人工髖關節置換手術多採後側或側方路徑，手術過程中需切開部分肌肉或肌腱，術後肌肉修復期較長，並可能增加關節脫臼風險，住院期也相對較長，約五至七天。相較之下，「正前開路徑」是利用人體天然的肌肉間隙進入關節腔，手術中不需切斷臀部主要肌群，可最大程度保留肌肉完整性，讓患者術後疼痛感降低、關節穩定度提升，有助於早期下床活動與復健。

廣告 廣告

「正前開」置換術完整保留肌肉 有利術後回歸日常生活

賴彥博醫師指出，正前開人工髖關節置換術如同「撥開門簾進入室內，而非拆門而入」，因肌肉與肌腱得以完整保留，患者在術後初期即可感受到行動負擔減輕，對於提升復原速度與生活品質具有明顯助益。此外，正前開手術在精準度上也具優勢：醫師透過術中X光即時導引，確保人工關節置放於最佳位置，有效降低術後出現長短腳的風險。由於周邊肌肉包覆良好，患者術後對於姿勢與動作的限制相對較少，更有利於回歸日常生活。

「正前開」優勢多但仍有限制 建議與醫師討論最適方案

賴彥博醫師提醒，雖然正前開人工髖關節置換術具備傷口較小、出血量少、住院天數短等優點，但對醫師的手術經驗與技術要求較高，且部分骨質嚴重疏鬆或體型肥胖的患者，手術難度相對增加。建議病患在決定手術前，應與醫療團隊充分溝通，依個人身體狀況與生活需求選擇合適的治療方式。透過微創技術與精準醫療的進步，人工髖關節置換已能協助長輩在最短時間內重拾行動力，重新邁開自信步伐。

【延伸閱讀】

巿場叔憂換人工髖關節影響工作 「正前開式術式」助快速恢復生活

65歲婦做人工髖關節手術 術後3天出院重拾行動力



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67504

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw