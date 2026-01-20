告別苑裡交流道塞車！苗140線拓寬工程動土 完工後雙向最高5車道

苗一四０線二K+八七０至五K+四七０道路拓寬工程二十日動土，預定一一六年十二月完工。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

苗一四０線二K+八七０至五K+四七０道路拓寬工程二十日動土，預定一一六年十二月完工，工程完工後將可優化聯絡國道三號的行車動線，紓解通往苑裡市區及大甲幼獅產業園區塞車情形，對推動科技產業或發展傳統產業及觀光都有莫大助益。

縣府交通工務處指出，縣道一四０線行經國道三號苑裡交流道，且是通往苑裡市區及大甲幼獅產業園區重要道路，由於路幅寬度無法負荷平日上下班人潮，且每逢假期人流車潮，使得交通量龐大，不分平日、假日常會有回堵現象。

交工處表示，這項計畫經交通部核定納入「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)六年計畫辦理，核定總經費新台幣三億六一三七萬元(中央款三億０七一六點八萬元、地方配合款五四二０點六萬元)。後因工程設計期間經歷營建物價上揚，除核定總經費，縣府也挹注經費九三二五萬元(工程費五四００萬元、用地費三九二五萬元)，工程總經費四億八五六二點四萬元(工程費三億八九九六點三萬元（含代辦工程費三一００萬元）、用地費七五００萬元、配合台電特高壓電桿下地工程二０六六點一萬元)。

縣長鍾東錦表示，拓寬路段緊鄰台中幼獅工業區，是台中市政府與苗栗縣政府一起合作的一條道路，加上美光電將進駐銅鑼科學園區，工程完工後將可優化聯絡國道三號的行車動線。

交通工務處長古明弘簡報指出，這計畫範圍全長約二六００公尺，未來拓寬完成，雙向將各有二至三個車道，共計四至五個車道，兩側並配置人行道，道路總寬度二十M，道路拓寬後預期能提升行車品質、提高道路服務水準、工程完工通車後可提升整體路網行車效率，增進苑裡地區產業及觀光發展。