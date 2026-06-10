告別落石驚魂！ 嘉義169縣道達邦公路3座明隧道完工通車

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〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣政府所進行的「阿里山鄉縣道169線28K附近災害復建工程」於2024年7月22日開工後，經施工團隊克服山區惡劣地質與天候挑戰，於6月4日完工通車，隨即迎來今年最強鋒面豪大雨考驗，這幾天的強降雨未再發生落石阻斷交通的狀況，用路人讚稱「告別落石驚魂」。

169縣道為通往達邦、特富野、里佳等原鄉部落的重要聯外道路，也是串聯鄒族文化及多處觀光景點的重要廊道。但28K附近路段地質極為敏感，每逢颱風、豪雨或地震過後，邊坡常發生落石坍方，輕則阻斷交通，重則危及生命財產安全。為此，嘉義縣政府積極爭取經費並落實勘災評估，決定於落石高風險之28K路段設置3座明隧道，採取「覆蓋式防護」方式，有效將落石隔絕於車道之外，大幅提升道路的抗災能力。

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因工程所在地邊坡地質極為破碎，施工期間團隊面臨巨大考驗。在開挖及邊坡整修階段，現場多次遭遇無預警落石。此外，坡面陡峭且岩層破碎，施工時常遭遇噴凝土回彈率高、附著不易等技術瓶頸。面對種種困難，施工團隊機動調整噴凝土配比與噴塗壓力，把握晴朗空檔加緊施作，並輔以局部人工掛網及岩釘加固，才逐步完成艱鉅的邊坡穩定作業。

縣府建設處長郭良江表示，以鄒族語命名的「虹發」、「達瓦」與「達娜」3座明隧道完工通車後，將顯著降低因落石導致交通中斷的風險，大幅提升道路通行安全，讓族人的歸途與遊客的旅程更加安心順暢。

阿里山鄉長高瑞芳也說，達邦公路3座明隧道完工，並通過這次豪大雨的考驗，鄉親與旅客都額手稱慶，對路況很滿意。

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