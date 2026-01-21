告別蚊子館！龍潭體育園區1／30試營運 張善政：雙館互補

桃園市長張善政21日市政會議宣布龍潭國民運動中心拍板落腳龍潭運動公園，體育園區運動館1／30試營運，盼透過「雙館」互補，滿足鄉親運動需求。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政21日於市政會議宣布，擁有近13萬人口的龍潭區，地方殷殷期盼的龍潭國民運動中心確定落腳龍潭運動公園，因交通便利且用地單純，將立即啟動規畫。此外「蚊子館」龍潭體育園區運動館經改善後，1、2樓將於30日試營運，盼透過「雙館」互補，滿足鄉親運動需求。

龍潭區人口已達 12.7萬餘人，長期以來因缺乏多功能運動場館，市民常需跨區運動，增加交通與時間成本，超過9成5市民強烈期盼運動中心座落於市中心生活圈，以減少通勤時間、提升運動動機。

張善政表示，龍潭國民運動中心的選址一直是在地議員與鄉親關注的焦點，經過審慎評估，最終決定選址於龍潭運動公園。他指出，龍潭運動公園交通便捷，且大部分為公有土地，用地取得單純、免徵收，因此「雀屏中選」。

體育局將立即啟動相關規畫，針對市民需求調查中前三大核心訴求的游泳池、羽球場與體適能中心進行配置，涵蓋桌球、籃球等深受各年齡族群喜愛球類運動，多功能教室則可以滿足上班族與長輩對瑜珈及韻律舞蹈的期待，打造貼近在地生活的優質場館。

除了新場館的規畫，既有的「龍潭體育園區」也傳來好消息。張善政說明，體育園區與國民運動中心地點不同，園區內的運動館過去因設計缺失，如球場高低落差、停車位不足等問題，導致使用上「綁手綁腳」。經市府積極改善後，將於1月30日（五）起展開為期7天的試營運，開放範圍包括一、二樓區域。

體育局補充，龍潭體育園區運動館試營運期間民眾可免費體驗，館內一樓設有休憩交流空間，二樓則配置體適能中心與撞球訓練基地，並引進諧振健康館與運動整復室，結合運動科學概念。園區內另有國際級曲棍球場及熱門的棒壘球場，已是假日球友聚集熱點。

張善政強調，國民運動中心與體育園區運動館定位不同，但功能互補。透過新場館的規畫與舊場館的優化，將讓龍潭地區的運動設施更趨完整，回應在地鄉親長久的期待。

