告別補班惡夢！2026年將有「9個連假」 上班族嗨爆

行政院修法取消補班制度，人事總處公布的2026年行事曆顯示，明年全年將有120天放假日，包含9個3天以上的連假，且不會出現任何補班日，讓大批上班族在網路上直呼，終於能告別最痛苦的補班日。

2026年全年無補班日，將有9個連假讓上班族樂翻。（示意圖／取自pexels）

一名網友3日在Threads發文分享2026年行事曆，指出配合修法，自2025年下半年起正式取消補班制度，未來只會補假、不再補班，因此2026年的所有連假都不會出現週六補班的狀況。該貼文引發熱烈討論，網友紛紛表示「之前補班補到懷疑人生」、「看到沒有補班真的鬆了一口氣」。

廣告 廣告

從2026年的行事曆可見，春節將從2月14日至22日放9天，為最長的連續假期。兒童節與清明節連假共4天，端午節3天，中秋節與教師節連休4天，國慶日3天，光復節3天及行憲紀念日3天。228和平紀念日則連休3天，勞動節有3天假期。

元旦落在週四，不再為湊連假而調整補班，因此1月1日僅放假1天。由於春節與228連假時序接近，若在2月23日至26日請4天特休，就能一口氣連休16天，成為上班族最期待的超長假期。

相關話題在網路上掀起討論，許多人直呼「每個月都有連假最完美」、「清明連5天太讚了」、「中秋加教師節也能放4天，真的好幸福」、「最好是一個禮拜休三天」，也有人提到「7、8、11月整個月都沒連休還是會很累」，認為假期分布仍有改善空間。

延伸閱讀

台大疑爆肺結核傳染？多名學生被匡列通知照X光、抽血

暖心優惠！超商咖啡買12送12 還有美式免費喝

台電繳費通知「無網址、無個資」！聽到電話轉接快掛掉