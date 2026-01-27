告別評鑑惡夢！衛福部改革醫院評鑑「效期4年改6年」118年新制內容曝

記者簡浩正／台北報導

衛福部今日公告，衛福部啟動醫院評鑑制度改革第一步，評鑑合格效期由4年延長為6年。（示意圖／資料照）

台灣醫護工作辛勞，醫院評鑑制度更長年被批評讓行政負擔更沉重。衛福部長石崇良日前也曾釋出擬將醫院評鑑新制改為6年，讓第一線醫護人員能將心力重新放回病人照護本身說法。衛福部今（27）日公告，衛福部啟動醫院評鑑制度改革第一步，評鑑合格效期由4年延長為6年，並回溯至112年受評合格醫院。即新制上路後，最快要到118年才會再有醫院評鑑。

醫事司今日傍晚發布新聞資訊表示，衛生福利部於115年1月27日公告114年度醫院評鑑及教學醫院評鑑合格名單，配合國家政策，評鑑合格效期均由4年延長為6年，並回溯至112年受評合格醫院。本（115）年度醫院評鑑及教學醫院評鑑作業程序亦將於近期公告修正，使本年度受評醫院合格效期延長為6年。

衛生福利部於113年啟動醫院評鑑制度改革作業，就現行評鑑制度進行通盤檢討，因應智慧科技應用與永續發展趨勢，專家建議未來醫院評鑑制度改革核心朝制定日常化監測機制，品質管理指標配合資訊化發展，轉變為日常監測，並延長評鑑合格效期，醫院不需再耗費人力準備大量評鑑相關文件，讓醫療工作重心回歸醫療服務本質，表現穩定的醫院亦可獲得更多彈性，真正落實評鑑日常化。

衛生福利部預計於115年底完成整體配套措施，與「健康台灣深耕計畫」扣合，導入智慧醫療，改善醫院工作環境及教學模式，減少醫院準備評鑑負擔，並於118年啟動評鑑新制；115年進行中之醫院評鑑不受影響。衛生福利部期許醫院評鑑新制，能促使各層級醫院發揮其功能角色，落實品質管理日常化，共同使醫療體系穩健成長，永續發展。

醫事司副司長劉玉菁傍晚受訪表示，衛福部今正式公告將醫院評鑑合格期限往後拉，拉長為6年，新制一體適用，並回溯至112年受評合格醫院，因此，最快要到118年才會再有醫院評鑑。

她說，評鑑合格效期由4年延長為6年，只是衛福部啟動醫院評鑑制度改革的第一步，第二步就是醫院評鑑內容的調整，衛福部目前已規劃會扣合「健康台灣深耕計畫」的四大主軸。未來調整過後的評鑑內容，將導入智慧醫療，改善、優化醫院工作環境及教學模式，減少醫院準備評鑑負擔，衛生福利部期許醫院評鑑新制，能促使各層級醫院發揮其功能角色。

媒體詢問，總統日前也公開向醫界喊話，要醫界加薪。劉玉菁說，優化醫院工作環境的方法很多，待遇也會是其中一項，另外，一旦導入智慧醫療，過去各種繁瑣的文書工作將減輕，這些全部會一併考慮進去。

