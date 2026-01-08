告別資深藝人林光寧 Summer淚訴病房「唱歌跳舞」最後時光

林光寧追思會上，女兒Summer上台致詞時情緒數度潰堤。（圖／侯世駿攝）

蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧於去年底因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽75歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於今（8日）上午11點30分，在台北市懷愛館景行樓一樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，送林光寧走完人生最後一程。

追思會上，Summer上台致詞時情緒數度潰堤，坦言近來「腦筋一片空白」，回憶與父親的點滴更是淚如雨下。她提到，爸爸22歲就生下她，是一位「年輕、頑皮、非常非典型的爸爸」，雖然家境並非富貴，但她與弟弟卻是在滿滿的愛中長大，「我們不是有錢家庭，但我是被富養長大的」。Summer形容，父親不僅會陪她喝酒、跳舞，也用獨特的方式教育孩子。她說自己在美國唸書時，因英文不好讓教授相當頭痛，教授甚至直接打電話給爸爸反映，沒想到爸爸竟對她說：「妳去問教授他的帳號，我等一下打錢給他」。一家人當場笑成一團。她感性表示，也因為這樣的成長方式，讓她和弟弟「幼稚得不像大人」。

談到失去父親後的心情，Summer坦言自己一直在逃避哀傷，食物的氣味、音樂、畫面，都可能讓她一秒落淚、一秒大笑，「我會莫名其妙地哭，想到爸爸就刻意轉移注意力，因為我不想讓他看到我難受，他一直覺得我是最堅強的」。她也提到，有朋友傳訊息鼓勵她「每天好一點，一定會好的」，並告訴她「21天可以改變一個習慣」。Summer哽咽表示，等自己有勇氣好好回憶時，一定會把與爸爸的故事完整記錄下來。

回顧去年9月，她與團隊接下大巨蛋相關工作，因各種壓力讓她焦慮不已，正當她不斷質疑自己時，父親卻突然被送進加護病房，讓她瞬間醒悟，「原本以為天大的事情，其實一點都不重要了，我什麼都不在乎，只想一早去加護病房排隊，搶著進去看爸爸」。

她透露，儘管父親當時已無法起身、也無法進食，但全家人每天仍在病房裡唱歌、跳舞、胡說八道，真正做到「彩衣娛親」，氣氛反而充滿笑聲。她感謝父親的努力，讓家人在那段時間重新凝聚、和解，「那時候，大家心裡只剩下為彼此著想。」

Summer也透露，原本希望低調完成父親的告別式，但回想起來，爸爸即便行動不便，仍心繫舞台、想開節目。他生前曾在訪問中提到，最得意的事情就是拿著麥克風站在台上，「那對他來說，是一件非常快樂的事。」她最後哽咽說：「爸爸在地球的任務已經完成了。」追思會尾聲，Summer提到父親最愛的一首歌是〈Green Green Grass of Home〉，並由女婿蕭敬騰獻唱，溫柔歌聲陪伴林光寧走完最後一程。

