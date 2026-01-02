告別軟便劑依賴！中醫從體虛調理長者便秘問題

許多長輩飽受便秘困擾，從西藥軟便劑到大量蔬菜、酵素都試過，卻陷入不吃就不上的惡性循環。長輩便秘在中醫上主要與「虛」有關，透過辨證論治能幫助長者擺脫依賴外力的困境，重拾自然排便能力。

長輩便秘常見原因包括氣虛、血虛、腎陰虛及氣機鬱結四大類型。（示意圖／Pixabay）

彰化馬光中醫診所院長許名鈞說明，長輩便秘常見原因包括氣虛、血虛、腎陰虛及氣機鬱結四大類型。氣虛者因年老體弱、臟腑功能減退，導致大腸蠕動無力，大便不一定很硬但排便時費力、排不乾淨，並伴隨疲倦、容易喘的症狀。血虛者則因氣血不足、腸道失潤，出現大便乾硬如羊屎狀，面色萎黃、口乾舌燥等表現。

針對腎陰虛體質，許名鈞表示，腎主二便，腎陰虧虛則無法推動下焦大腸、腸道失於濡養，患者會有大便乾結、腰膝痠軟、頭暈耳鳴、口乾等症狀。而氣機鬱結型則多因心情鬱卒、多思慮、缺乏運動導致氣機鬱滯，大腸蠕動不利，表現為大便秘結、想排便但無法順利排出，常伴隨噯氣、胸悶。

在治療方面，許名鈞指出，中醫會根據不同證型進行辨證論治。氣虛者需補氣增強腸道推動力，可使用五味異功散、黨蔘、白朮、茯苓、黃耆等藥材。血虛者因腸道缺乏津液，需要油脂潤滑，可用潤腸湯、當歸、柏子仁、地黃等。腎陰虛者治療原則為滋腎陰、潤腸燥，如增液湯、麥門冬、玄參、生地黃等。氣機鬱結者則需疏通肝脾氣機，可使用加味逍遙散、木香、枳實等。

許名鈞也建議，長輩可透過穴位按摩輔助通便。（圖／馬光中醫）

許名鈞也建議，長輩可透過穴位按摩輔助通便。天樞穴位於肚臍旁開約2寸，可調節腸道功能，常用於腹脹、便秘。支溝穴位於前臂背側、腕橫紋上3寸，能通調三焦氣機，為治療便秘的經驗穴。足三里穴位於膝蓋外側下約3寸、脛骨旁開一指寬，可調理脾胃、補氣健脾、促進腸道蠕動。每個穴位以拇指指腹或食指指節輕柔揉按2至3分鐘，感到痠脹即可。

在日常保健方面，許名鈞建議長輩適量食用杏仁、黑芝麻、核桃仁、橄欖油等優質油脂潤腸，增加牛蒡、番薯、黑木耳、菠菜、火龍果、奇異果等高纖食材攝取，確保每日飲水2000至3000毫升，並在早上按時上廁所建立生理時鐘，搭配適度運動如散步或床上腹部運動，都有助於改善腸道蠕動。許名鈞提醒，便秘的原因和體質複雜，長輩應諮詢專業中醫師，以獲得最適合個人體質的診斷和處方。

