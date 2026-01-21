告別里程焦慮！玉里、富里快充站啟用 夏季再增2處

觀光署花東縱谷國家風景區管理處考量電動車駕駛充電需求，已在富里鄉「羅山遊客中心」旁停車區，建置收費充電樁，提供充電服務。（縱管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

電動車日益普及，花蓮南區鄉鎮缺乏高效能的充電站，致駕駛電動車遊客產生里程焦慮，影響地方觀光，觀光署花東縱谷國家風景區管理處為此在玉里鎮「安通鐵馬驛站」，及富里鄉「羅山遊客中心」建置收費充電樁提供充電服務，今年夏季也預計開放壽豐鄉鯉魚潭及鳳林鎮的充電站，讓遊客更安心暢遊花蓮。

縱管處長許宗民表示，玉里鎮及富里鄉因缺乏高效能的電動車充電站，導致電動車遊客規畫長途縱谷行程時，往往需要在花蓮市區或台東市區充飽電才敢上路，且路途中也不敢隨意偏離主幹道探索支線景點，面臨路徑選擇的限制。

觀光署花東縱谷國家風景區管理處考量電動車駕駛充電需求，已在玉里鎮「安通鐵馬驛站」建置收費充電樁，提供充電服務。（縱管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

縱管處希望遊客能安心在花東縱谷深度旅遊，選在具歷史文化意義的玉里鎮「安通鐵馬驛站」，及具備農遊樞紐地位的富里鄉「羅山遊客中心」，建置高規格的240kW快充電動汽車充電樁（CCS1、CCS2），現已對外開放，收費標準為全時段每度9元。

縱管處副處長洪肇昌指出，安通鐵馬驛站及羅山遊客中心充電站，均各提供1座2槍的快充充電樁，現場已畫設好充電專用車位及相關標示提醒遊客。

縱管處表示，南區2處充電站開放後，對於行駛在台9線縱谷地區的遊客來說，能在15至20分鐘內補充200公里續航力，將大幅地提升旅遊規畫彈性，掃除里程焦慮，可說是打通縱谷綠色旅遊的任督二脈，讓遊客能深度旅遊。

縱管處也提到，安通與羅山的充電站只是起點，目前已在壽豐鄉「鯉魚潭潭南」及鳳林鎮「鳳林遊憩區」建置充電樁，正待台電公司送電中，且因2處地域較廣，充電站各提供2座2槍充電樁，預計在今年夏季開放使用，藉此響應「2050淨零排放」政策，打造新的綠色旅遊模式。

