告別量子學術工法！ John Martinis 揭量子量產關鍵：借鏡台積電分工模式

【緯來新聞網】在緯來財經《投資聊一SHOT》上集訪問 2025 年諾貝爾物理學獎得主 John Martinis 博士節目中，Martinis 博士與我們分享到，當年與團隊製作出世界第一個量子位元的熱血起點。然而，除了學術研究外，他的目光也投向了另一個挑戰：該如何讓量子電腦真正走出實驗室，進入產業現場。

Martinis 博士在續集訪談中坦言，量子運算現在正處於一個關鍵的轉折點。回想起 2019 年在 Google 達成的「量子霸權」實驗，雖然證明了量子電腦能做到傳統電腦辦不到的事，但這些年來，他觀察到量子位元的增長速度變慢了。Martinis 博士直言，若繼續沿用老方法，欲達到商用級的百萬量子位元目標將會非常困難，也意味著目前的研發模式已經遇到瓶頸，必須大膽地做出改變。



為了突破現狀，Martinis 博士創立公司 Qolab，並且跟全球半導體設備龍頭應用材料供應商（Applied Materials）合作。他解釋，目前大部分實驗室還在用 60 年代那種的傳統工法，這些做法用於研究沒問題，不過，沒有辦法實現規模化量產。Martinis 博士提到，Qolab 的目標是引進半導體產業成熟的 12 吋晶圓技術，並認為量子產業應該效法台積電那種專業分工的模式，透過更精準的工業化製程，才有可能做出高品質、穩定的量子晶片。



當節目中詢問到，Martinis 博士創業的心境，他感性地表示，想要做真正有影響力的科學，就必然會打破既有規則與觀念，這過程中難免會覺得孤單、甚至被視為異類。但是，但這些挫折反而迫使他使用更有創意的方式去思考技術難題。現在的他，更期望自己帶著誠實、不誇大的態度，與團隊一起憑藉多年累積的直覺，把量子運算的夢想一點一滴變成現實。



想知道更多關於諾貝爾獎得主 John Martinis 對於量子科技的深度見解嗎？歡迎點擊下方連結鎖定「緯來財經 YouTube」《投資聊一SHOT》觀看完整影片。

