告別關鍵字搜尋 AWS S3儲存服務升級讓AI更懂人話

（中央社記者吳家豪拉斯維加斯3日電）過去在大量數據中找資料，往往只能依賴精準關鍵字，但在生成式AI時代，儲存服務正面臨重大變革。亞馬遜旗下AWS宣布S3雲端物件儲存服務導入向量功能，讓AI能真正理解數據的語意，不僅能聽懂「人話」，更能協助企業節省90%的AI索引成本。

雲端服務供應商AWS（Amazon Web Services）本週在美國拉斯維加斯舉辦re:Invent年度大會，AWS技術副總裁布科維奇（Mai-Lan Tomsen Bukovec）今天接受中國和台灣媒體聯訪指出，數據的世界變化非常快，驅動力主要來自人工智慧（AI）技術的演進。

她把未來的數據儲存形容為「數據海洋」（Data Ocean），不僅是傳統「數據湖」（Data Lake，指集中儲存各種原始數據的系統）的擴展，更涵蓋所有商業數據類型，包括感測器數據、消費者行為數據以及最新的AI相關數據。

為了讓這片「數據海洋」變得更有智慧，AWS宣布推出首個原生支援向量儲存與查詢的雲端物件儲存服務S3 Vectors，能將上傳、儲存及查詢向量的總成本降低90%。

「向量是AI的語言」，布科維奇解釋，透過AI嵌入模型（Embedding Models），電腦可以把數據轉化為一串數字，代表著數據的「語意」與上下文關係。

過去企業若要搜尋資料，大多依賴人工標記的詮釋資料（Metadata）或關鍵字匹配，但透過S3 Vectors，可以實現「語意搜尋」或結合關鍵字的「混合搜尋」。

這項「讓AI聽懂人話」的技術已在業界產生實際影響，布科維奇舉例，德國車廠BMW集團擁有20 PB（Petabyte，千兆位元組）的龐大數據，涵蓋製造、客服與工程資料，透過S3 Vectors，工程師可以用自然語言查詢「找出上個月F07車款有多少腐蝕情況」。

她說，這類問題在過去很難回答，因為「腐蝕」是一個概念，可能散落在不同形式的維修報告或圖片中，現在透過語意理解，AI能跨越非結構化（意指缺乏預先定義格式）的文件與表格，精準找出相關資訊。

日本社群平台Mixi則利用這項技術，把用戶所有照片向量化，提供「找出有我兒子或女兒的照片」這類基於語意理解的搜尋功能，進而推薦用戶列印相片，實現高度個人化的服務體驗。

布科維奇認為，S3服務的演進，是為了迎接「AI代理人」（AI Agents）時代的來臨。AI代理人需要全天候24小時運作，且代理人之間會頻繁互動；越多的向量，代表越多的上下文，也就是AI代理人的記憶，而S3 Vectors將成為擴展AI記憶、支援代理人長期互動的重要後盾。（編輯：林淑媛）1141204