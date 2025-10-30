告別陰暗長廊X零碎格局！毛胚屋軸線延展，實現大人 TRX 運動與小孩鞦韆、樹屋、書牆的夢幻親子宅
編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 蟲點子創意設計
小編帶你看好宅
新莊50坪的住宅，雖有寬敞坪數，但三間衛浴切割出零碎格局，屋主於毛胚屋階段便委託專業設計，透過軸線延展的手法，強化公共區域的開闊視野與使用效能，讓屋主和小孩可以輕鬆互動盡情玩樂，並且妥善格局配置，多元材質拼接、美型展示收納、借景與創意的設計手法，將戶外綠意與室內的舒適空間相融合，量身打造理想的親子宅生活藍圖。
玄關鋪設地磚延伸至開放中島餐廚，與客廳的木地板劃分場域，洞洞板可靈活吊掛，結合圓柱平台收納鑰匙等小物，讓機能更實用，弧形牆面延伸到客廳電視櫃，視覺流暢也具有導引動線的效果，公領域盡可能放大，加深居宅縱深，以純淨的白色與溫潤木質，塑造明亮溫馨的氛圍，落地窗邊架高地坪形成低矮臥榻，也是閱讀放空的小天地，客廳後方巧思打造一處多功能角落，下層是書房，上層則像樹屋般的秘密基地，爬上樓梯後，能透過圓孔以不同角度欣賞客廳，讓空間多了份童趣想像。不僅如此，客廳天花板預留掛勾，可作為盪鞦韆或TRX運動使用，實現多元生活場景。以黑色塗料圍塑的開放式廚房，展現沉穩時尚的格調，中島串聯餐桌，構築靈活回字型動線，餐邊櫃升級為輕食吧檯，生活好Chill。
主臥床頭牆塗以暖色塗料，視覺柔和，霧面玻璃拉門區隔更衣室，光影穿透增添唯美感，在主臥和主浴之間的梳妝區，巧妙地引入露臺的綠意，達到借景的效果。小孩房以奶油色調跳色，推開弧形門進入專屬更衣室，另一間小孩房落地窗連結露台，特別規劃藍色框景，將露臺景觀框定成畫面，弧形半高牆也能減緩開門直接看到床頭的視線。
小編的最愛
捨棄了傳統以長廊連結房間的格局設計，採用軸線延展的手法，大幅提昇空間的穿透感與採光，創造更具彈性的生活場景。訂製展示書牆，讓書籍陳列也成為一種獨特的居家端景，挹注人文品味。
蟲點子創意設計／鄭明輝
地址：台北市大安區師大路80巷3號一樓
電話：0922956857、02-23650301
Email：hair2bug@gmail.com
網站：https://www.indotdesign.com/
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
以黑白灰築一座都市深處的森林！36坪新成屋化山景為設計元素，勾勒恰到好處的生活景致
坐落於台北市文山區的36坪新成屋，設計團隊以雲霧繚繞的山巒為題。以黑、白、灰三色構築俐落的空間框架，再以柔弧修邊隱喻山巒起伏意象，讓光影於室內自由流轉、與生活節奏共舞。在都市叢林之中，為屋主一家打造一處靜謐而安然的棲居之所。設計家 ・ 14 小時前
《20~50坪風格企劃》風格X收藏X毛孩 小宅設計的高密度生活美學
近年來，越來越多年輕世代的屋主在 20、30 歲就置產，他們對生活質感與設計細節有極高要求。 設計團隊稱這群人是「潮流型屋主」，他們喜歡收藏潮流公仔、藝術選品，也把毛孩視為重要家人。因此，設計的重點不只是風格或收納，而是如何讓「收藏」與「毛孩」都能自然融入生活，成為家的日常。設計家 ・ 14 小時前
沈穩‧雅逸‧醇厚|現代風|35坪
祥雲繚繞、綠意盎然的幽靜山間，隱匿著精品質感的美寓，漫步其中頓覺心曠神怡，情不自禁沉浸在怡然清新氛圍中，感到放鬆安閒。在寬月室內裝修設計操刀下，屋主鍾愛的時尚元素，自然而然融入於空間中，輔以輕淺配色與合宜的動線規劃，如實勾繪出屋主憧憬的夢想之家。幸福空間 ・ 16 小時前
森林湖畔宅？雙總監細膩更加倍！
本案由全開放式辦公室改造而成，設計上以「自然地景」為主軸：入口的格柵如林間小徑，緊接著公領域的石皮、木質與光影相互交錯，重現森林的豐厚感，中央抬升的廚房區營造出山中湖的意象，視線最終延伸至日光陽台，有如臨崖邊的遼闊視野，形成由內至外由恆岳空間設計杜志偉與蔡岳儒兩位設計總監聯手打造的私宅空間，將原為開放式辦公室的30坪場域，轉化為充滿自然意象與層次美學的居所。圍繞「沈穩、簡潔、光影」的設計主軸，並以「山中湖畔」為靈感，透過石皮板、木格柵與自然釉面磚等材質堆疊，形塑出如森林步道般的迎賓中軸，延伸至挑高廚房、日光陽台，營造出由內至外、層層遞進的空間敘事。的空間敘事。幸福空間 ・ 16 小時前
吟詠澄玥│風│36坪
夫妻倆與孩子三口之家居住的新成屋，空間訴求主採寧靜質樸自然本質，整體於混搭風基調上融入日式元素，並取木質調搭佐手作藝術塗料，賦予場域清寂風味與深刻禪意，細節勾勒以弧形曲線，使質感內斂的沉浸式生活美學漸然成形。幸福空間 ・ 16 小時前
展現家的生命力與獨特性！70坪六房三廳的複層住宅，演繹純白與生活的詩意交融
如何有效利用垂直空間是複層住宅在設計上的關鍵，室言所設計團隊透過掌握挑高優勢，不僅使居住環境更寬敞，減少壓迫感之餘，也能利用不同巧思創造視覺層次。他們巧妙運用材質並從家徽汲取設計靈感，藉此展現居住者的個性與獨特品味，為住宅空間擘劃全新迷人的生活光景。id SHOW ・ 16 小時前
回家彷彿度假 堅持才美好精品宅|現代風
推開門，寬幅城市美景如一幅水墨畫卷緩緩展開，成為生活中最佳背景。而暖爐火光、溫潤木地板的自然氣息，與一旁冰河白大理石的冰冷質感、鍍鈦金屬框的華燦，則展開密切對話，最終達成和平協議，形構休閒卻不失精緻度的家邸，使居者進入其中，遠離紛擾喧囂，唯有舒適與寧靜隨行。幸福空間 ・ 16 小時前
21 坪現代混搭宅，灰白質感勾勒自在愜意的家
這間 21.05 坪的現代混搭宅，設計師以大量隱藏式收納滿足一家三口的日常需求，讓空間動線更為順暢，也成為屋主最滿意的設計亮點。考量屋主在家辦公的習慣，特別規劃半開放式書房，既保有專屬的工作氛圍，又不會與家人生活脫節。整體空間以灰白色調為基底，營造出高雅而低調的舒適氣息，讓居家生活更顯自在愜意。設計家 ・ 1 天前
2025 iF設計精選｜大也國際空間設計 黑白畫映
室內設計以黑、白、灰的基調，淬煉出極簡風格，並注重空間結構合理性，動線流暢律動，打造自然舒適的流動感，在空間具有深淺的景深中營造出層次豐富的微妙紋理，光影線條優雅、氣氛清新寧靜，透過簡約環境與俐落線條的呈現，反映出觀者的內在心境與思緒感受，就像經典電影中羅馬假期（Roman Holiday），沒有繁複的聲光特效，更沒有懾人心魄的炫麗色彩，僅僅利用純粹與自然的配飾，優雅地描繪出奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）的優雅與智慧。住宅美學 ・ 8 小時前
毛豬禁宰老店撐不住！宜蘭三民大飯店宣布休5天 「阿娘給的肉羹」限量
全國毛豬禁宰禁運延長15天，衝擊餐飲業，業者大喊「撐不住了」。宜蘭以大鍋滷味聞名的三民大飯店，官網貼出公告「只能撐到星期...聯合新聞網 ・ 14 小時前
花蓮太平洋溫泉季正式啟動 余明勲：希望50萬名「超人」願意再回訪
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導 「2025花蓮太平洋溫泉季」正式啟動，花蓮縣政府今（30）日帶來最新消息，活動將於11月22日至12月21日在花蓮瑞穗溫泉區與玉里安通溫泉區登場。觀光處長余明勲表示，花蓮以瑞穗「英雄泉」與安通「美人湯」2大百年溫泉為核心，結合「繁花盛開」IP意象打造融合文化底蘊與健康療癒的新型觀光品牌，開啟花蓮大健康旅遊的新篇章。 ...匯流新聞網 ・ 14 小時前
心旅，光影流動的暖心宅｜現代風｜19坪
本案座落於三重區，為嚮往自由與冒險的屋主一家打造，設計師以「心旅」為核心，將現代簡約風格融入獨特的個人故事。整體空間運用細膩的特殊塗料、溫潤的木作與高雅的金屬質感，交織出既簡約又充滿層次的視覺饗宴。幸福空間 ・ 1 天前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 11 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 6 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 12 小時前