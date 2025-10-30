告別陰暗長廊X零碎格局！毛胚屋軸線延展，實現大人 TRX 運動與小孩鞦韆、樹屋、書牆的夢幻親子宅

編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 蟲點子創意設計

新莊50坪的住宅，雖有寬敞坪數，但三間衛浴切割出零碎格局，屋主於毛胚屋階段便委託專業設計，透過軸線延展的手法，強化公共區域的開闊視野與使用效能，讓屋主和小孩可以輕鬆互動盡情玩樂，並且妥善格局配置，多元材質拼接、美型展示收納、借景與創意的設計手法，將戶外綠意與室內的舒適空間相融合，量身打造理想的親子宅生活藍圖。



玄關鋪設地磚延伸至開放中島餐廚，與客廳的木地板劃分場域，洞洞板可靈活吊掛，結合圓柱平台收納鑰匙等小物，讓機能更實用，弧形牆面延伸到客廳電視櫃，視覺流暢也具有導引動線的效果，公領域盡可能放大，加深居宅縱深，以純淨的白色與溫潤木質，塑造明亮溫馨的氛圍，落地窗邊架高地坪形成低矮臥榻，也是閱讀放空的小天地，客廳後方巧思打造一處多功能角落，下層是書房，上層則像樹屋般的秘密基地，爬上樓梯後，能透過圓孔以不同角度欣賞客廳，讓空間多了份童趣想像。不僅如此，客廳天花板預留掛勾，可作為盪鞦韆或TRX運動使用，實現多元生活場景。以黑色塗料圍塑的開放式廚房，展現沉穩時尚的格調，中島串聯餐桌，構築靈活回字型動線，餐邊櫃升級為輕食吧檯，生活好Chill。

主臥床頭牆塗以暖色塗料，視覺柔和，霧面玻璃拉門區隔更衣室，光影穿透增添唯美感，在主臥和主浴之間的梳妝區，巧妙地引入露臺的綠意，達到借景的效果。小孩房以奶油色調跳色，推開弧形門進入專屬更衣室，另一間小孩房落地窗連結露台，特別規劃藍色框景，將露臺景觀框定成畫面，弧形半高牆也能減緩開門直接看到床頭的視線。

捨棄了傳統以長廊連結房間的格局設計，採用軸線延展的手法，大幅提昇空間的穿透感與採光，創造更具彈性的生活場景。訂製展示書牆，讓書籍陳列也成為一種獨特的居家端景，挹注人文品味。

