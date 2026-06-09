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(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/花蓮報導】為提升東華大學周邊交通安全及生活環境品質，花蓮縣政府推動「東華大學周邊道路瓶頸及危險路口改善工程」，目前工程進度已達99%，預計將於本月底前全面完工。工程完成後，將有效改善行人通行環境，打造更安全、便利的大學城生活圈。

告別險象環生！東華大學周邊危險路口整治完成99% 本月底啟用 - https://www.watchmedia01.com

花蓮縣政府表示，本案總經費約2,783萬元，自114年10月開工以來，施工團隊持續趕工，目前僅剩部分細部設施調整及現場整理作業。未來完工後，將提供東華大學師生、周邊居民及往來用路人更友善、安全的道路空間。

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此次工程重點包括新設實體人行道，明確區隔人車動線，提升行人通行安全；同時針對缺乏防護設施路段增設塊狀護欄，降低行人與車輛交會風險。此外，縣府也針對道路起終點及重要路口進行加寬與擴口改善，提升轉彎視距及會車安全，進一步改善整體交通效率與道路服務品質。

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縣府指出，東華大學周邊道路長期肩負學生通學、居民生活及區域交通運輸功能，部分路段過去因人行空間不足、道路瓶頸及路口視線受限等問題，潛藏交通安全風險。為此，縣府積極爭取經費並推動改善工程，希望透過基礎建設升級，建構更完善的大學城交通環境與生活機能。

此外，針對地方關注的「東華大學城特定區主要計畫第二次通盤檢討」案，花蓮縣政府表示，預計將於今年下半年啟動公開徵詢意見程序，廣泛蒐集地方居民、學校及各界建議，作為未來都市計畫調整與地方發展的重要依據，持續推動大學城整體建設與永續發展。