告別難治型過敏！內視鏡微創技術，精準阻斷過敏訊號源

長期的流鼻水、打噴嚏和鼻塞，是許多國人難以擺脫的困擾。當傳統藥物或鼻噴劑的效果遞減，嚴重影響工作專注與睡眠品質時，尋求更精準的微創治療已成為趨勢。在康福耳鼻喉科醫療體系，醫師們正透過先進的內視鏡微創技術，為深受難治型過敏所苦的患者，找到重拾呼吸自由的新方案。

家住台中的小威，長年被嚴重的過敏性鼻炎糾纏，症狀嚴重影響生活。在傳統藥物效果不彰的情況下，陳亮宇醫師的醫療團隊評估其狀況後，建議小威接受「溫控射頻下鼻甲手術」結合「後鼻神經阻斷手術」的門診微創治療方案。

小威在術後約一週，不僅長期的鼻塞問題得到緩解，過敏程度也大幅改善。即使在換季時，他也幾乎對氣溫變化無感，不再需要定時服藥，生活品質得到顯著提升。

陳亮宇耳鼻喉科醫師指出，對於藥物效果不佳的嚴重過敏性鼻炎，關鍵在於控制傳遞過敏訊號和啟動流鼻水反應的「後鼻神經」。因此，本體系採用的後鼻神經阻斷術是一種新式的門診微創手術。醫師利用內視鏡，結合溫控射頻及雷射，精準阻斷後鼻神經分支。阻斷後，打噴嚏的訊號和流鼻水的指令便無法順利傳遞，能有效且持久地改善過敏症狀。醫師強調，這類微創技術無需住院，多採局部麻醉，並且由於是針對下游神經分支進行阻斷，更能降低術後乾眼的風險，提供患者一個安全、有效的治療選項。

醫師於診間透過解剖模型，說明鼻腔相關構造與治療原理。

康福耳鼻喉科體系集結了堅強的耳鼻喉專科醫師團隊，他們皆具備處理鼻過敏、鼻塞微創手術、打鼾及睡眠呼吸中止症的專業能力。核心醫師包括：張皓鈞醫師、張嘉峻醫師、吳子宜醫師、陳世璽院長，以及總院長陳亮宇醫師。本體系內的五位醫師皆具備高度專業，在鼻部手術和各類耳鼻喉疾病診治方面擁有豐富經驗。我們承諾，無論患者選擇哪位醫師，皆能獲得同等專業水準的精準診斷與治療建議，確保醫療服務的高品質和一致性。

康福耳鼻喉科體系匯聚多位專科醫師，以豐富的臨床經驗與專業分工，提供高品質的醫療服務。

除了成人耳鼻喉專科服務外，康福耳鼻喉科也設有葉秋盈兒科專科醫師門診，專長於小兒氣喘、呼吸道照護、疫苗接種及兒童常見疾病，提供家庭一站式的健康守護。

舒適明亮的候診空間與現代化設計，打造放鬆安心的就醫環境。

Q1：什麼人適合做「後鼻神經阻斷手術」？

A：若您長期受過敏性鼻炎困擾，且使用口服藥物或鼻噴劑效果不佳，或是出現抗藥性，經醫師評估後即可考慮此微創手術。

Q2：手術需要住院嗎？

A：此為門診微創手術，通常採局部麻醉，無需住院。

Q3：康福耳鼻喉科在哪裡？

A：我們位於台中市西屯區市政南一路110號，擁有完整的專科醫師團隊為您服務。

