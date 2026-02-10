告別電線蜘蛛網！林岱樺促大寮鳳林一路地下化

▲林岱樺督促一次到位，鳳林一路電線地下化工程啟動。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為改善大寮區主要幹道景觀與行車安全，立法委員林岱樺今（10）日於大寮區台25線與鳳林一路路口，召集交通部公路局、台灣電力公司、高雄市政府工務局、交通局、李雨庭市議員團隊、大寮區公所及昭明里長張簡助昇、義仁里長許明得，辦理「大寮區鳳林路段（鳳林一路）電線地下化」現地會勘，正式啟動跨部會、跨層級的協調作業。

林岱樺指出，鳳林一路連結昭明、義仁里與林園區，是地方重要交通動線，長期電桿密集，不僅影響市容，也增加交通與公共安全風險。她強調：「地下化不是做一半，是一次到位；不是只美一段，而是安全整條路。」這不只是景觀改善，更是地方長年期待的基礎建設。

針對工程推動進度，林岱樺在會中要求台電公司，務必於115年2月底前完成電線地下化工程經費概算初估，並於4月底前提出完整規劃報告，內容須納入管線配置、變壓器箱位設置及下地可行性評估，作為後續行政申請與經費籌措的重要依據。

本案工程範圍亦於會勘中明確界定，自「鳳林一路與鳳林路四段交叉口」起，至大寮區（昭明、義仁里）與林園區（林內里）交界路段止。林岱樺強調，規劃須具備連貫性，避免零碎施工、留下斷點，否則將削弱整體效益。

在地方溝通層面，林岱樺請大寮區公所與里辦公處協助，張簡助昇里長與許明得里長也會與沿線居民充分說明工程內容，特別是變電箱設置等敏感議題，並於115年6月底前彙整地方意見，提供台電作為規劃修正參考，讓工程推動「做得到、也被接受」。

同時，李雨庭市議員團隊也會敦促市府相關局處在台電規劃定案後，立即依程序向台電提出地下化申請，爭取列入年度執行計畫，並同步檢討路燈、交通號誌等配套工程預算，落實「同步施工、一次到位」，確保道路景觀與交通安全全面提升。

林岱樺最後強調，「建設不能只停在紙上，期程要清楚、責任要到位。」她將持續在中央扮演整合與督促角色，確保鳳林一路電線地下化工程按期推進，回應地方多年期待。（圖╱林岱樺立委辦公室提供）