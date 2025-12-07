告別風電水下基礎製造 中鋼砸逾3億元助興達海基轉型

興達海基不再進行水下基礎建造業務，中鋼已持續買回股權、負債與資產等協助轉型。(記者林菁樺攝，資料照)

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼集團旗下興達海基因應離岸風電水下基礎國產化過程中遭遇的挑戰，以及興達港水深條件難以滿足大型化風機需求，已正式啟動轉型計畫。中鋼先後共斥資超過3億元，分兩階段收回興達海基股權與活化資產，並宣示未來將聚焦於製造支援及綠能技術服務領域，告別過去跌跌撞撞的水下基礎建造業務。

回顧興達海基成績單，開發商沃旭最初下大筆訂單、高達56座水下基礎，但因品質未達預期，僅交付6座，且沃旭也沒將後期風場轉單給興達海基，相關人士坦言，風機大型化發展過快，是始料未及，而國產化成本確實相對高，開發商要求的交期根本趕不上，最終以國內無產能為由，轉單給韓國廠商；另外，興達海基完成的還有與CIP合資的中能風場，交出31座水下基礎。

興達海基沒有實際訂單，去年底確定不再投入水下基礎建造，經過一年多討論，中鋼已分兩階段處理，先買回持股，成為中鋼百分之百子公司，再買回資產、進行活化。

因中鋼原持有興達海基47%股權，其餘國發基金、中鋼構、中鋼機械等持有53%，今年8月中鋼以每股淨值2元買回股權，耗資近2億元；另外，中鋼上個月董事會通過，以1.38億元取得百分百子公司興達海基標的資產負債。相關人士指出，買回的資產就是要進行活化，「變成有收入」，活化方式多元，短期會短租給臨時拆船廠使用，長期則是風電運維與製造領域發展。

此外，興達海基官網也顯示，洋流發電與波浪能發電現階段多處於研發與試驗階段，將全力支持海洋再生能源領域；據悉，興達海基會配合國科院計畫，借出租用等。中鋼也強調，興達海基公司仍存續並持續經營，只是營運模式變更，興達海基轉型為製造支援及綠能技術服務相關業務領域。

