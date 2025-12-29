告別龍山時代！南韓總統府遷回青瓦台 李在明正式入駐

圖／達志影像路透社

南韓總統府正式重啟「青瓦台時代」，今天（29日）0時象徵國家元首的「鳳凰旗」在青瓦台升起，總統李在明也於今早首日在青瓦台上班。這是自2022年前總統文在寅卸任後，現任總統時隔1330天在青瓦台辦公。

象徵南韓國家元首的鳳凰旗，午夜0時從龍山總統府緩緩降下，時隔3年7個月重新高掛青瓦台。

支持民眾：「加油！加油！」

在大門前支持者夾道歡迎下，南韓總統李在明29日當地時間9點多抵達。

重返青瓦台辦公的第一天，首個行程便是與國家安保室長魏聖洛和政策室長金容範等幕僚們進行茶敘，隨後便前往青瓦台內部危機管理中心，視察維安應對工作。

韓聯社TV記者：「我現在所在的是青瓦台春秋館，李在明總統從今天開始，在青瓦台這裡上班辦公。這是總統時隔1330天再次返回青瓦台工作，時隔3年7個月國政運營中心再次轉移至鍾路。」

與過往不同的是，李在明回歸青瓦台後，大部分業務會在「與民館」辦公室處理。

分析指出，青瓦台歷來被稱為「九重宮闕」，王朝色彩濃厚、結構封閉，而且「本館」距離遙遠，如果秘書想彙報工作，就必須驅車5分鐘才能抵達。因此李在明才會將辦公地點，遷至幕僚所在的「與民館」，強化近距離溝通。「本館」辦公室則只會在領袖會談或任命儀式等正式活動時使用。

「青瓦台時代」的開啟，也意味著「龍山時代」的落幕，回顧三年半前，當時的總統尹錫悅一上任，便風光入駐龍山。

時任南韓總統 尹錫悅(2022.5.11)：「都入住了嗎？ 辦公桌都準備好了嗎？ 請多多關照。」

但尹前總統單方面的決定，自始至終飽受爭議與批評。

光是總統室搬遷費用折合台幣高達10億，後續國防部、警察廳、警衛處等跟著移動的費用同樣高昂，因而被抨擊「浪費預算」。之後，又被控警力過度集中於龍山，是導致梨泰院踩踏案的原因之一。

在針對搬遷一事的雜音圍繞下，去年12月3日，尹錫悅宣布戒嚴。

時任南韓總統 尹錫悅(2024.12.3)：「為了一舉剷除來自北韓的無恥反國家勢力，並維護自由憲政秩序，我宣布緊急戒嚴。」

隨後尹錫悅被列為嫌疑人，在漢南洞官邸被捕，並在今年4月4日遭到彈劾，最終未能重返他精心安排的辦公處。

韓聯社TV主播：「龍山時代將退出歷史舞台，有評價稱雖然是因消除權威而搬遷，但最終龍山辦公大樓只留下了緊急戒嚴和罷免的恥辱。」

至於發動戒嚴的尹錫悅本人，儘管至今矢口否認，仍逃不過法律制裁。

內亂特檢助理 朴億洙：「被告為了隱瞞或正當化自己的犯罪行為，濫用職權、將國家機關私有化，屬於重大犯罪，但被告卻對本案的罪行不以為然。」

南韓檢方26日以涉嫌妨礙逮捕、侵害國務委員審議及表決權等罪名，請求法院判處尹錫悅10年有期徒刑。而這還只是尹錫悅面臨7項起訴中的部分案件。

韓聯社TV記者：「對尹前總統的宣判，將按照裁判部的預告於明年1月16日下達。主要的主導內亂嫌疑案件審判，有望明年1月初進行最終辯論後告一段落。」

而夫人金建希弊案也有新進展，特檢組結束180天辦案歷程的隔一天29日，便召開記者會，宣布調查結果。

金建希案特別檢察官 閔仲基：「主要成果包括結束長期引起社會爭議的德意志汽車股價操縱事件和迪奧皮包事件，並新增查明了金建希收受高價奢侈品和畫作等各種財物的事實。」

金建希共涉嫌7起受賄案，涉案金額高達3.7億韓元，折合台幣約826萬元。檢方抨擊金建希利用總統夫人的地位，為自己及特定人士謀取私利，實為現代版的「賣官鬻爵」的行為。

目前包括統一教領袖韓鶴子、統一教前幹部尹永浩等相關人士已遭逮捕，特檢組在短短半年內共對66人提起公訴，要讓所有涉案人員，為自身不法行徑，付出法律代價。

