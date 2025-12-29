告別龍山時代 李在明首日通勤前往青瓦台辦公

南韓總統李在明今天(29日)通勤前往青瓦台辦公，這是他自今年6月就任以來首次重返這處傳統的總統辦公室與官邸，也是被解職的前任總統尹錫悅於3年多前，將總統辦公室遷至龍山區的國防大樓原址後，南韓總統首度重返青瓦台。

尹錫悅2022年上任後將總統辦公室遷往首爾龍山區的國防部大樓原址，青瓦台也開放給一般民眾參觀，吸引上百萬人次造訪。

在尹錫悅因去年底的短暫戒嚴風波而遭解職後，李在明贏得今年6月舉行的提前大選上任。新上任的李在明便決定將總統辦公室遷回青瓦台，和如今已入獄的尹錫悅所留下的政治印記切割。

青瓦台位於首爾北部山坡下方，占地約25萬平方公尺，坐落於歷史悠久的景福宮後方。青瓦台曾歷經多次整修，在二戰結束、南韓脫離日本殖民統治獨立建國後，作為主要的總統辦公地點。

美聯社報導，青瓦台已在午夜升起繪有雙鳳凰的總統旗，象徵這裡正式恢復為總統辦公地點。當李在明車隊通過青瓦台大門時，警衛行禮致敬，周遭並有數十名支持者揮舞國旗並高喊李在明的名字。

李在明辦公室隨後發布影片，顯示他在青瓦台一間會議室內與高階幕僚舉行茶敘。

南韓總統發言人姜由楨(Kang Yu-jung)表示，李在明今天已視察設於青瓦台的國家危機管理中心；他也在青瓦台完成首次批准作業，正式接受貝南駐南韓候任大使的任命。

今天也是造成179人喪生的濟州航空(Jeju Air)空難一周年。李在明發表聲明，對罹難者家屬表達哀悼，並敦促參與調查的官員徹底釐清事故原因。

李在明辦公室並指出，在總統官邸正式遷回青瓦台前，他將暫時自位於首爾其他地區的現有官邸通勤到青瓦台辦公。(編輯：陳士廉)